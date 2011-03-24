النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعملية جراحية طارئة... "تجمع الرياض" ينقذ حياة مقيم من إصابة الرقبة

إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله

نجح فريق طبي في تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة إثر تعرض مقيم لإصابة خطيرة في الرقبة.

وأوضح "التجمع الأول" أن طوارئ مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبلت حالة المقيم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرقبة، إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله، وتم عمل الفحص الإكلينيكي له وتشخيصه من خلال إجراء الأشعة المقطعية، واختبار بلع الصبغة، وتم تحويله إلى مركز الإصابات في مدينة الملك سعود الطبية بشكل عاجل، وذلك بجهد مشترك بين كوادر المستشفى، والمدينة الطبية.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من العناية المركزة بعد يومين من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

ونوه قائد مسار الإصابات بالتجمع الأول د. محمد السناني بأن إصابة المريء تعتبر من الإصابات النادرة جداً، حيث تجمع بين صعوبة التشخيص، وبين قلة المراكز التي لديها الخبرة في توفير الإجراء الجراحي العاجل.

وأشار إلى أن إصابات المريء تحمل نسبة عالية من المضاعفات، مثل التسربات وإصابة العصب الحنجري، خصوصاً إذا لم يتم إجراء العملية الجراحية في الساعات الذهبية الأولى وبواسطة كادر طبي متخصص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعملية جراحية طارئة... "تجمع الرياض" ينقذ حياة مقيم من إصابة الرقبة
سبق

نجح فريق طبي في تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة إثر تعرض مقيم لإصابة خطيرة في الرقبة.

وأوضح "التجمع الأول" أن طوارئ مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبلت حالة المقيم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرقبة، إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله، وتم عمل الفحص الإكلينيكي له وتشخيصه من خلال إجراء الأشعة المقطعية، واختبار بلع الصبغة، وتم تحويله إلى مركز الإصابات في مدينة الملك سعود الطبية بشكل عاجل، وذلك بجهد مشترك بين كوادر المستشفى، والمدينة الطبية.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من العناية المركزة بعد يومين من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

ونوه قائد مسار الإصابات بالتجمع الأول د. محمد السناني بأن إصابة المريء تعتبر من الإصابات النادرة جداً، حيث تجمع بين صعوبة التشخيص، وبين قلة المراكز التي لديها الخبرة في توفير الإجراء الجراحي العاجل.

وأشار إلى أن إصابات المريء تحمل نسبة عالية من المضاعفات، مثل التسربات وإصابة العصب الحنجري، خصوصاً إذا لم يتم إجراء العملية الجراحية في الساعات الذهبية الأولى وبواسطة كادر طبي متخصص.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
05:03 PM

بعملية جراحية طارئة... "تجمع الرياض" ينقذ حياة مقيم من إصابة الرقبة

إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,475

نجح فريق طبي في تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة إثر تعرض مقيم لإصابة خطيرة في الرقبة.

وأوضح "التجمع الأول" أن طوارئ مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبلت حالة المقيم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرقبة، إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله، وتم عمل الفحص الإكلينيكي له وتشخيصه من خلال إجراء الأشعة المقطعية، واختبار بلع الصبغة، وتم تحويله إلى مركز الإصابات في مدينة الملك سعود الطبية بشكل عاجل، وذلك بجهد مشترك بين كوادر المستشفى، والمدينة الطبية.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من العناية المركزة بعد يومين من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

ونوه قائد مسار الإصابات بالتجمع الأول د. محمد السناني بأن إصابة المريء تعتبر من الإصابات النادرة جداً، حيث تجمع بين صعوبة التشخيص، وبين قلة المراكز التي لديها الخبرة في توفير الإجراء الجراحي العاجل.

وأشار إلى أن إصابات المريء تحمل نسبة عالية من المضاعفات، مثل التسربات وإصابة العصب الحنجري، خصوصاً إذا لم يتم إجراء العملية الجراحية في الساعات الذهبية الأولى وبواسطة كادر طبي متخصص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة