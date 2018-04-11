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أمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2

أقامها محدث مستغلًّا فترة حظر التجول دون مستمسكات شرعية

باشرت أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، إزالة تعديات أقامها محدث مستغلًّا فترة منع التجول في الطائف؛ تمثلت في غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدّي على أراضٍ حكومية بيضاء، بشكل غير نظامي، وباشرت آلياتها في إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية.

وجرى هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع، مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ ورد "سبق"، أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء؛ مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية، بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأرضي البيضاء، والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يأتي ذلك توسعًا من أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية لدائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء؛ بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2
سبق

باشرت أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، إزالة تعديات أقامها محدث مستغلًّا فترة منع التجول في الطائف؛ تمثلت في غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدّي على أراضٍ حكومية بيضاء، بشكل غير نظامي، وباشرت آلياتها في إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية.

وجرى هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع، مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ ورد "سبق"، أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء؛ مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية، بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأرضي البيضاء، والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يأتي ذلك توسعًا من أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية لدائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء؛ بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:54 PM

أمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2

أقامها محدث مستغلًّا فترة حظر التجول دون مستمسكات شرعية

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فهد العتيبي - الطائف
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3,167

باشرت أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، إزالة تعديات أقامها محدث مستغلًّا فترة منع التجول في الطائف؛ تمثلت في غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدّي على أراضٍ حكومية بيضاء، بشكل غير نظامي، وباشرت آلياتها في إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية.

وجرى هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع، مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ ورد "سبق"، أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء؛ مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية، بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأرضي البيضاء، والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يأتي ذلك توسعًا من أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية لدائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء؛ بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.

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