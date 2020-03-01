النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أسراب الخفافيش تحجب سماء مستشفى الملك فهد بجازان

مطالبات بمحاسبة المقصر في مكافحتها

كشف مقطع فيديو حجم الخفافيش التي تغطي سماء مستشفى الملك فهد بجازان، في منظر أثار مخاوف كبيرة بين المراجعين والمنوّمين، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات صحة جازان بأنها بدأت مكافحة الخفافيش عبر المبيدات.

وبينما أعلنت صحة جازان بداية المكافحة، أثيرت مخاوف الناس في جازان مع انتشار المقطع الذي يبين حجم الخفافيش التي تحجب سماء مستشفى الملك فهد، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين في تنظيف المستشفى ومكافحة الخفافيش بعد انتشارها بهذا القدر.

الخفافيش مستشفى الملك فهد بجازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أسراب الخفافيش تحجب سماء مستشفى الملك فهد بجازان
سبق

كشف مقطع فيديو حجم الخفافيش التي تغطي سماء مستشفى الملك فهد بجازان، في منظر أثار مخاوف كبيرة بين المراجعين والمنوّمين، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات صحة جازان بأنها بدأت مكافحة الخفافيش عبر المبيدات.

وبينما أعلنت صحة جازان بداية المكافحة، أثيرت مخاوف الناس في جازان مع انتشار المقطع الذي يبين حجم الخفافيش التي تحجب سماء مستشفى الملك فهد، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين في تنظيف المستشفى ومكافحة الخفافيش بعد انتشارها بهذا القدر.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:02 PM

شاهد.. أسراب الخفافيش تحجب سماء مستشفى الملك فهد بجازان

مطالبات بمحاسبة المقصر في مكافحتها

A A A
محمد المواسي - جازان
7
8,771

كشف مقطع فيديو حجم الخفافيش التي تغطي سماء مستشفى الملك فهد بجازان، في منظر أثار مخاوف كبيرة بين المراجعين والمنوّمين، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات صحة جازان بأنها بدأت مكافحة الخفافيش عبر المبيدات.

وبينما أعلنت صحة جازان بداية المكافحة، أثيرت مخاوف الناس في جازان مع انتشار المقطع الذي يبين حجم الخفافيش التي تحجب سماء مستشفى الملك فهد، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين في تنظيف المستشفى ومكافحة الخفافيش بعد انتشارها بهذا القدر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,565
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,049

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة