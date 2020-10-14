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"السعودية للكهرباء": نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة

من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتدوير وتقليل النفايات

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، بمناسبة اليوم العربي للبيئة، الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، أن رؤيتها البيئية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتدعم توجهات الدولة للمحافظة على البيئة.

وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع، إلى تحقيق الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة، انطلاقا من تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، والتقليل من النفايات الضارة بالبيئة.

وقالت إنها انطلاقاً مما سبق، فقد عملت على دراسة النفايات الناتجة من مرافق ومحطات الشركة للوصول إلى حلول ناجعة، والاستفادة من التدوير، واستخدام النفايات الخطرة، كما تعمل بشراكة عالمية ومتخصصة على استخلاص المعادن ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل الفناديوم والنيكل من الرماد الكربوني.

وذكرت "السعودية للكهرباء"، أنها بالتعاون مع شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات ومؤهلة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انتهت من دراسة جدوى إعادة تدوير البطاريات المستخدمة، ومخلفات الورق والمعادن غير الثمينة والبقايا الكيميائية وغيرها من المخلفات والنفايات الناتجة عن مرافق الشركة، إضافة إلى إعادة تدوير بقايا الزيوت، أو الوقود المختلط بالماء، وإعادة تدوير زيوت المحولات، بهدف تقليل الفقد في الموارد، وتقليل إنتاج النفايات الخطرة.

وأشارت إلى أنها عملت على التدقيق في استهلاك المياه بجميع مواقعها للتأكد من إدارة استهلاكها، وتركيب وسائل الترشيد، واتخاذ خيارات إعادة الاستخدام والتدوير لهذه المياه، مشيرة إلى أن محطات التوليد تعمل على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لزيادة المساحات الخضراء، كما تستخدم محطتا التوليد العاشرة والثانية عشر، مياه الصرف الصحي المعالج، بدلاً من استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في إنتاج الكهرباء، وكذلك يتم تطبيق برامج لخفض استهلاك الورق وخفض إنتاج النفايات البلدية من مرافق الشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، بمناسبة اليوم العربي للبيئة، الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، أن رؤيتها البيئية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتدعم توجهات الدولة للمحافظة على البيئة.

وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع، إلى تحقيق الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة، انطلاقا من تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، والتقليل من النفايات الضارة بالبيئة.

وقالت إنها انطلاقاً مما سبق، فقد عملت على دراسة النفايات الناتجة من مرافق ومحطات الشركة للوصول إلى حلول ناجعة، والاستفادة من التدوير، واستخدام النفايات الخطرة، كما تعمل بشراكة عالمية ومتخصصة على استخلاص المعادن ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل الفناديوم والنيكل من الرماد الكربوني.

وذكرت "السعودية للكهرباء"، أنها بالتعاون مع شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات ومؤهلة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انتهت من دراسة جدوى إعادة تدوير البطاريات المستخدمة، ومخلفات الورق والمعادن غير الثمينة والبقايا الكيميائية وغيرها من المخلفات والنفايات الناتجة عن مرافق الشركة، إضافة إلى إعادة تدوير بقايا الزيوت، أو الوقود المختلط بالماء، وإعادة تدوير زيوت المحولات، بهدف تقليل الفقد في الموارد، وتقليل إنتاج النفايات الخطرة.

وأشارت إلى أنها عملت على التدقيق في استهلاك المياه بجميع مواقعها للتأكد من إدارة استهلاكها، وتركيب وسائل الترشيد، واتخاذ خيارات إعادة الاستخدام والتدوير لهذه المياه، مشيرة إلى أن محطات التوليد تعمل على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لزيادة المساحات الخضراء، كما تستخدم محطتا التوليد العاشرة والثانية عشر، مياه الصرف الصحي المعالج، بدلاً من استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في إنتاج الكهرباء، وكذلك يتم تطبيق برامج لخفض استهلاك الورق وخفض إنتاج النفايات البلدية من مرافق الشركة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
03:27 PM

"السعودية للكهرباء": نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة

من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتدوير وتقليل النفايات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، بمناسبة اليوم العربي للبيئة، الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، أن رؤيتها البيئية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتدعم توجهات الدولة للمحافظة على البيئة.

وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع، إلى تحقيق الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة، انطلاقا من تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، والتقليل من النفايات الضارة بالبيئة.

وقالت إنها انطلاقاً مما سبق، فقد عملت على دراسة النفايات الناتجة من مرافق ومحطات الشركة للوصول إلى حلول ناجعة، والاستفادة من التدوير، واستخدام النفايات الخطرة، كما تعمل بشراكة عالمية ومتخصصة على استخلاص المعادن ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل الفناديوم والنيكل من الرماد الكربوني.

وذكرت "السعودية للكهرباء"، أنها بالتعاون مع شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات ومؤهلة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انتهت من دراسة جدوى إعادة تدوير البطاريات المستخدمة، ومخلفات الورق والمعادن غير الثمينة والبقايا الكيميائية وغيرها من المخلفات والنفايات الناتجة عن مرافق الشركة، إضافة إلى إعادة تدوير بقايا الزيوت، أو الوقود المختلط بالماء، وإعادة تدوير زيوت المحولات، بهدف تقليل الفقد في الموارد، وتقليل إنتاج النفايات الخطرة.

وأشارت إلى أنها عملت على التدقيق في استهلاك المياه بجميع مواقعها للتأكد من إدارة استهلاكها، وتركيب وسائل الترشيد، واتخاذ خيارات إعادة الاستخدام والتدوير لهذه المياه، مشيرة إلى أن محطات التوليد تعمل على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لزيادة المساحات الخضراء، كما تستخدم محطتا التوليد العاشرة والثانية عشر، مياه الصرف الصحي المعالج، بدلاً من استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في إنتاج الكهرباء، وكذلك يتم تطبيق برامج لخفض استهلاك الورق وخفض إنتاج النفايات البلدية من مرافق الشركة.

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