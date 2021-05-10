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مفتي مصر يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى

طالب جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف هذه الممارسات

دان مفتي مصر الدكتور شوقي علام بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسيين والمصلين الفلسطينيين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا الدكتور شوقي في بيان اليوم إلى ضرورة وقف جميع الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمقدسين، معربًا عن استنكاره استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة في تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاههم؛ ما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني.

وطالب مفتي مصر جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

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مفتي مصر يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى
سبق

دان مفتي مصر الدكتور شوقي علام بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسيين والمصلين الفلسطينيين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا الدكتور شوقي في بيان اليوم إلى ضرورة وقف جميع الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمقدسين، معربًا عن استنكاره استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة في تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاههم؛ ما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني.

وطالب مفتي مصر جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:42 PM

مفتي مصر يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى

طالب جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف هذه الممارسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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دان مفتي مصر الدكتور شوقي علام بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسيين والمصلين الفلسطينيين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا الدكتور شوقي في بيان اليوم إلى ضرورة وقف جميع الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمقدسين، معربًا عن استنكاره استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة في تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاههم؛ ما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني.

وطالب مفتي مصر جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

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