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بعد تعرض إحدى ظباء الريم للافتراس.. "تنمية الحياة الفطرية" يُصدر بيانًا

المركز: عمليات تأقلم الحيوانات في المواقع الجديدة تستغرق بعض الوقت

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، بيانًا بخصوص تعرض إحدى ظباء الريم المطلقة في مرات للافتراس؛ موضحًا أنه يعمل حاليًا على دعم المنتزه في سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.

وتفصيلًا قال المركز في بيانه: إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتعرض إحدى ظباء الريم المطلقة حديثًا في منتزه مرات الوطني للافتراس من قِبَل الضواري في المنطقة؛ يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الإفادة بأنه يعمل حاليًا مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.

وأضاف المركز: عمليات تأقلم الحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة، تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية والتي تعتبر مؤشرًا مهمًّا لنجاح عمليات الإطلاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعرض إحدى ظباء الريم للافتراس.. "تنمية الحياة الفطرية" يُصدر بيانًا
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، بيانًا بخصوص تعرض إحدى ظباء الريم المطلقة في مرات للافتراس؛ موضحًا أنه يعمل حاليًا على دعم المنتزه في سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.

وتفصيلًا قال المركز في بيانه: إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتعرض إحدى ظباء الريم المطلقة حديثًا في منتزه مرات الوطني للافتراس من قِبَل الضواري في المنطقة؛ يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الإفادة بأنه يعمل حاليًا مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.

وأضاف المركز: عمليات تأقلم الحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة، تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية والتي تعتبر مؤشرًا مهمًّا لنجاح عمليات الإطلاق.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:49 AM

بعد تعرض إحدى ظباء الريم للافتراس.. "تنمية الحياة الفطرية" يُصدر بيانًا

المركز: عمليات تأقلم الحيوانات في المواقع الجديدة تستغرق بعض الوقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، بيانًا بخصوص تعرض إحدى ظباء الريم المطلقة في مرات للافتراس؛ موضحًا أنه يعمل حاليًا على دعم المنتزه في سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.

وتفصيلًا قال المركز في بيانه: إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتعرض إحدى ظباء الريم المطلقة حديثًا في منتزه مرات الوطني للافتراس من قِبَل الضواري في المنطقة؛ يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الإفادة بأنه يعمل حاليًا مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.

وأضاف المركز: عمليات تأقلم الحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة، تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية والتي تعتبر مؤشرًا مهمًّا لنجاح عمليات الإطلاق.

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