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"المحتوى المحلي" تُعلن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية

كأحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات الجديد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة، تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، إن توطين صناعة الأقفال الأمنية سيسهم في زيادة المحتوى المحلي، حيث يُتوقَّع أن يضيف 373 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى خفض التكلفة التصنيعية بنسبة 35%، ودعم القطاع الصناعي الوطني من خلال الاعتماد على مواد خام سعودية 100%، وإيجاد فرص وظيفية بنسبة سعودة تصل إلى 90%، وتعزيز الأمن الوطني، ورفع مستويات السرية والأمان في المنتجات المنقولة للجهات الحكومية.

ويأتي أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأحد الأساليب المستحدثة التي فعلتها الهيئة بهدف تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، ونقل المعارف التصنيعية، وتلبية الطلب الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُعد اتفاقية توطين صناعة الأقفال الأمنية الاتفاقية الخامسة التي يتم توقيعها ضمن الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق، توقيع أربع اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المحتوى المحلي" تُعلن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية
سبق

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة، تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، إن توطين صناعة الأقفال الأمنية سيسهم في زيادة المحتوى المحلي، حيث يُتوقَّع أن يضيف 373 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى خفض التكلفة التصنيعية بنسبة 35%، ودعم القطاع الصناعي الوطني من خلال الاعتماد على مواد خام سعودية 100%، وإيجاد فرص وظيفية بنسبة سعودة تصل إلى 90%، وتعزيز الأمن الوطني، ورفع مستويات السرية والأمان في المنتجات المنقولة للجهات الحكومية.

ويأتي أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأحد الأساليب المستحدثة التي فعلتها الهيئة بهدف تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، ونقل المعارف التصنيعية، وتلبية الطلب الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُعد اتفاقية توطين صناعة الأقفال الأمنية الاتفاقية الخامسة التي يتم توقيعها ضمن الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق، توقيع أربع اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
01:24 PM

"المحتوى المحلي" تُعلن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية

كأحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات الجديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة، تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، إن توطين صناعة الأقفال الأمنية سيسهم في زيادة المحتوى المحلي، حيث يُتوقَّع أن يضيف 373 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى خفض التكلفة التصنيعية بنسبة 35%، ودعم القطاع الصناعي الوطني من خلال الاعتماد على مواد خام سعودية 100%، وإيجاد فرص وظيفية بنسبة سعودة تصل إلى 90%، وتعزيز الأمن الوطني، ورفع مستويات السرية والأمان في المنتجات المنقولة للجهات الحكومية.

ويأتي أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأحد الأساليب المستحدثة التي فعلتها الهيئة بهدف تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، ونقل المعارف التصنيعية، وتلبية الطلب الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُعد اتفاقية توطين صناعة الأقفال الأمنية الاتفاقية الخامسة التي يتم توقيعها ضمن الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق، توقيع أربع اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية.

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