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أمانة الرياض: 12115 جولة رقابية و7596 جولة للإصحاح وإغلاق 65 منشأة

نشرت تفصيلاً لأبرز أعمالها في المحافظات والمراكز بالمنطقة خلال آخر 14 يوماً

نشرت "أمانة الرياض" تفصيلاً لأبرز أعمال البلديات في المحافظات والمراكز بالمنطقة خلال آخر 14 يوماً.

وأفادت الأمانة في تغريدة على تويتر، بأن أعمال البلديات خلال الفترة من 26 يوليو حتى 12 أغسطس تمثلت في رفع 82697 طناً من النفايات، بجانب إغلاق 65 منشأة مخالفة، وقامت بتطهير 12773 موقعاً.

وأضافت الأمانة، أن البلديات نفذت 12115 جولة رقابية، بجانب 7596 جولة للإصحاح البيئي.

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أمانة الرياض: 12115 جولة رقابية و7596 جولة للإصحاح وإغلاق 65 منشأة
سبق

نشرت "أمانة الرياض" تفصيلاً لأبرز أعمال البلديات في المحافظات والمراكز بالمنطقة خلال آخر 14 يوماً.

وأفادت الأمانة في تغريدة على تويتر، بأن أعمال البلديات خلال الفترة من 26 يوليو حتى 12 أغسطس تمثلت في رفع 82697 طناً من النفايات، بجانب إغلاق 65 منشأة مخالفة، وقامت بتطهير 12773 موقعاً.

وأضافت الأمانة، أن البلديات نفذت 12115 جولة رقابية، بجانب 7596 جولة للإصحاح البيئي.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:58 AM

أمانة الرياض: 12115 جولة رقابية و7596 جولة للإصحاح وإغلاق 65 منشأة

نشرت تفصيلاً لأبرز أعمالها في المحافظات والمراكز بالمنطقة خلال آخر 14 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت "أمانة الرياض" تفصيلاً لأبرز أعمال البلديات في المحافظات والمراكز بالمنطقة خلال آخر 14 يوماً.

وأفادت الأمانة في تغريدة على تويتر، بأن أعمال البلديات خلال الفترة من 26 يوليو حتى 12 أغسطس تمثلت في رفع 82697 طناً من النفايات، بجانب إغلاق 65 منشأة مخالفة، وقامت بتطهير 12773 موقعاً.

وأضافت الأمانة، أن البلديات نفذت 12115 جولة رقابية، بجانب 7596 جولة للإصحاح البيئي.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,855
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,387
2.5 مليار ..

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