النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب "كورونا.. "مصر للطيران" تُعلّق رحلاتها للصين حتى إشعار آخر

حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين

علّقت شركة "مصر للطيران" اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية، اليوم، الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءاً من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.

وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.

مصر للطيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بسبب "كورونا.. "مصر للطيران" تُعلّق رحلاتها للصين حتى إشعار آخر
سبق

علّقت شركة "مصر للطيران" اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية، اليوم، الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءاً من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.

وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:04 PM

بسبب "كورونا.. "مصر للطيران" تُعلّق رحلاتها للصين حتى إشعار آخر

حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
1
676

علّقت شركة "مصر للطيران" اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية، اليوم، الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءاً من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.

وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,686
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,965

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة