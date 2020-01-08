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تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة طفلة مصابة بتمزق في القصبة الهوائية

شارك فيه 3 مستشفيات بالدمام

أسهم التدخل العاجل والتنسيق المشترك بين 3 مستشفيات من مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في إنقاذ حياة طفلة في السادسة من عمرها؛ حيث تعرضت لتمزق في القصبة الهوائية؛ مما شكل خطورة على حياتها، قبل أن تسهم سرعة التدخل الجراحي في تجاوزها لمرحلة الخطورة واستقرار حالتها.

وفي التفاصيل: استقبل الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، طفلة تعاني من تمزق في القصبة الهوائية وهي بحاجة عاجلة للتدخل الجراحي؛ مما اضطرهم إلى نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بتنسيق سريع.

وواجه الفريق الطبي صعوبة بسبب انخفاض الأكسجين في الدم (أنبوب التنفس في القصبة الهوائية مع صعوبة إصلاح القصبة الهوائية في نفس الوقت)، وتمت الاستعانة بالأطباء في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب؛ حيث استقبلها الفريق الطبي وقام بتحويل مجرى الدم من القلب إلى جهاز الأكسدة، والذي يعود للجسم (بيباس)، بما يضمن بقاء الدم في حالة تشبع أكسجيني يمكن من خلاله إجراء العملية بسهولة ويسر.

وتكللت العملية الجراحية بنجاح باهر ولله الحمد، نتيجة التعاون والتكامل بين 3 منشآت طبية تابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى سرعة التنسيق والنقل؛ حفاظًا على حياة الطفلة المريضة؛ حيث تم نقلها بعد نجاح التدخل الجراحي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وحالتها مستقرة، بعد سحب الأنابيب منها، وتتماثل للشفاء ولله الحمد.

التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة طفلة مصابة بتمزق في القصبة الهوائية
سبق

أسهم التدخل العاجل والتنسيق المشترك بين 3 مستشفيات من مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في إنقاذ حياة طفلة في السادسة من عمرها؛ حيث تعرضت لتمزق في القصبة الهوائية؛ مما شكل خطورة على حياتها، قبل أن تسهم سرعة التدخل الجراحي في تجاوزها لمرحلة الخطورة واستقرار حالتها.

وفي التفاصيل: استقبل الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، طفلة تعاني من تمزق في القصبة الهوائية وهي بحاجة عاجلة للتدخل الجراحي؛ مما اضطرهم إلى نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بتنسيق سريع.

وواجه الفريق الطبي صعوبة بسبب انخفاض الأكسجين في الدم (أنبوب التنفس في القصبة الهوائية مع صعوبة إصلاح القصبة الهوائية في نفس الوقت)، وتمت الاستعانة بالأطباء في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب؛ حيث استقبلها الفريق الطبي وقام بتحويل مجرى الدم من القلب إلى جهاز الأكسدة، والذي يعود للجسم (بيباس)، بما يضمن بقاء الدم في حالة تشبع أكسجيني يمكن من خلاله إجراء العملية بسهولة ويسر.

وتكللت العملية الجراحية بنجاح باهر ولله الحمد، نتيجة التعاون والتكامل بين 3 منشآت طبية تابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى سرعة التنسيق والنقل؛ حفاظًا على حياة الطفلة المريضة؛ حيث تم نقلها بعد نجاح التدخل الجراحي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وحالتها مستقرة، بعد سحب الأنابيب منها، وتتماثل للشفاء ولله الحمد.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:45 PM

تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة طفلة مصابة بتمزق في القصبة الهوائية

شارك فيه 3 مستشفيات بالدمام

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عبدالله السالم - الدمام
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565

أسهم التدخل العاجل والتنسيق المشترك بين 3 مستشفيات من مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في إنقاذ حياة طفلة في السادسة من عمرها؛ حيث تعرضت لتمزق في القصبة الهوائية؛ مما شكل خطورة على حياتها، قبل أن تسهم سرعة التدخل الجراحي في تجاوزها لمرحلة الخطورة واستقرار حالتها.

وفي التفاصيل: استقبل الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، طفلة تعاني من تمزق في القصبة الهوائية وهي بحاجة عاجلة للتدخل الجراحي؛ مما اضطرهم إلى نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بتنسيق سريع.

وواجه الفريق الطبي صعوبة بسبب انخفاض الأكسجين في الدم (أنبوب التنفس في القصبة الهوائية مع صعوبة إصلاح القصبة الهوائية في نفس الوقت)، وتمت الاستعانة بالأطباء في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب؛ حيث استقبلها الفريق الطبي وقام بتحويل مجرى الدم من القلب إلى جهاز الأكسدة، والذي يعود للجسم (بيباس)، بما يضمن بقاء الدم في حالة تشبع أكسجيني يمكن من خلاله إجراء العملية بسهولة ويسر.

وتكللت العملية الجراحية بنجاح باهر ولله الحمد، نتيجة التعاون والتكامل بين 3 منشآت طبية تابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى سرعة التنسيق والنقل؛ حفاظًا على حياة الطفلة المريضة؛ حيث تم نقلها بعد نجاح التدخل الجراحي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وحالتها مستقرة، بعد سحب الأنابيب منها، وتتماثل للشفاء ولله الحمد.

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