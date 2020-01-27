بعثة "الأخضر الشاب" تصل الوطن.. "الفيصل" يستقبلهم

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، والذي حقق المركز الثاني والميداليات الفضية في نهائي كأس آسيا وتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وتقدم بعثة "الأخضر" ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقلت حافلة مكشوفة لاعبي الأخضر نحو الصالات الخضراء، حيث سيقام حفل استقبال للاعبين.