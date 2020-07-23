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"التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى

البوابة الإلكترونية متاحة لإنجاز الخدمات على مدار الساعة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية.

ورحبت بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في "تويتر" @PPA_Care أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: ecare@pension.gov.sa أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.

وذكرت "التقاعد" أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.


وقالت المؤسسة: استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي حرصاً منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأكدت "التقاعد" أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط: www.pension.gov.sa أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية.

ورحبت بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في "تويتر" @PPA_Care أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: ecare@pension.gov.sa أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.

وذكرت "التقاعد" أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.


وقالت المؤسسة: استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي حرصاً منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأكدت "التقاعد" أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط: www.pension.gov.sa أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
03:57 PM

"التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى

البوابة الإلكترونية متاحة لإنجاز الخدمات على مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية.

ورحبت بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في "تويتر" @PPA_Care أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: ecare@pension.gov.sa أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.

وذكرت "التقاعد" أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.


وقالت المؤسسة: استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي حرصاً منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأكدت "التقاعد" أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط: www.pension.gov.sa أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية.

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