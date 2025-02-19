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الرياض.. عبدالعزيز بن سلمان يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية

بمشاركة "أوبك" وعدد من المنظمات الدولية وأكثر من مائة محلل واقتصادي

افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقه.

وتقدم الندوة تحليلاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

وتناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.

جدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الهادف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز لوكالة الطاقة الدولية منظمة أوبك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. عبدالعزيز بن سلمان يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية
سبق

افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقه.

وتقدم الندوة تحليلاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

وتناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.

جدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الهادف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:52 PM

الرياض.. عبدالعزيز بن سلمان يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية

بمشاركة "أوبك" وعدد من المنظمات الدولية وأكثر من مائة محلل واقتصادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقه.

وتقدم الندوة تحليلاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

وتناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.

جدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الهادف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.

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