أمانة جدة تمدد فترة تشغيل محطات الوقود بطريق الساحل لمدة شهر

رفعت المقترح إلى "الشؤون البلدية".. ويتوقع الإعلان خلال الـ 72 ساعة القادمة

علمت مصادر "سبق" أن "أمانة جدة" رفعت اليوم الخميس مقترحاً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد فترة تشغيل محطات الوقود بطريق الساحل لمدة شهر واحد.

وفي التفاصيل، قالت المصادر: إن أمانة جدة أبلغت رسمياً بلديات ( رابغ – خليص – القنفذة – القوز – حلي - الليث - الشواق - المظيلف ) بعدم إغلاق المحطات، حيث رفعت لوزارة الشؤون البلدية والقروية مقترح التمديد لأصحاب محطات الوقود بطريق الساحل لمدة شهر واحد فقط، على أن يقوموا بالتعاقد مع شركة لتأهيل المحطات، أو أن يبادر صاحب المحطة بأن تعتمده الوزارة ضمن الشركات المؤهلة ويقوم بتأهيل محطته بنفسه.

ووجهت أمانة جدة بعض البلديات بإغلاق محطات الوقود بطريق الساحل يوم ( التروية ) الثامن من شهر ذي الحجة الحالي ابتداء من مركز المظيلف بمحافظة القنفذة وحتى مركز طفيل جنوب مكة المكرمة لمسافة تصل لأكثر من 200 كلم، مما عرض الكثير من المواطنين وعابري الطريق الساحلي إلى حرج شديد بعد أن توقفت عدد من المركبات بسبب انقطاع الوقود.

جاء ذلك قبل أن يوجه الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة بفتح المحطات بطريق الساحل والتابعة لـ "أمانة جدة" لمدة أسبوعين فقط، وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمسافرين وتسهيلاً على مرتاديه، وقد انتهت تلك المدة اليوم الخميس.