"البيجاني" ينال الماجستير من جامعة المؤسس بجدة

حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.
وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.
حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.
وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.
حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.
وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.
حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.
وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.