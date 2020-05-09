النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

"البيجاني" ينال الماجستير من جامعة المؤسس بجدة

حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.

وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"البيجاني" ينال الماجستير من جامعة المؤسس بجدة
سبق

حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.

وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:19 PM

"البيجاني" ينال الماجستير من جامعة المؤسس بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
212

حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.

وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,057
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,939
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,217
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,145

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة