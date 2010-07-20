النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة

بتوجيه "السديس".. وتشتمل على 30 ألف عبوة من خلال عدة نقاط

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة
سبق

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:19 PM

شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة

بتوجيه "السديس".. وتشتمل على 30 ألف عبوة من خلال عدة نقاط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
276

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,993
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,901

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة