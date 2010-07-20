شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-19 شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 09:19 PM

شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة بتوجيه "السديس".. وتشتمل على 30 ألف عبوة من خلال عدة نقاط





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شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.