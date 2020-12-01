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جدة.. إطلاق برنامج "جامعة بلا أسوار" لتحقيق رؤية الشراكة المجتمعية

عبر إقامة الشراكات الإستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المستمر

أطلقت جامعة جدة برنامج "جامعة بلا أسوار" الهادف لتحقيق رؤية الجامعة حول الشراكة المجتمعية بنقل المعرفة العلمية والأكاديمية من الجامعة إلى المجتمع، عبر إقامة الشراكات الإستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المجتمعي المستمر من خلال تفعيل قنوات التدريب النوعي.

ويستهدف البرنامج شرائحه كافة، والتركيز على العمل التطوعي واعتماده كقيمة أساسية للجامعة، لرفع نسبة المشاركة بين منسوبيها وطلابها في الأعمال التطوعية، بتقديم الاستشارات المجتمعية الداعمة للقدرات التنافسية لمؤسسات وقطاعات المجتمع للوصول للمعرفة اللازمة، والعمل على استثمار إمكانات وخبرات الجامعة في تحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية مجتمعية ذات عوائد مالية تزيد من الإيرادات الذاتية للجامعة، إضافةً إلى القيام بتنفيذ المشروعات والأبحاث المشتركة مع مؤسسات المجتمع في مجال تركيز الجامعة تعزيزاً للتنمية المستدامة والخدمات المتبادلة مع المجتمع.

ويحتوي البرنامج على مؤشرات أداء تضمن تحسّن العملية التشاركية بين الجامعة بكل قطاعاتها والمجتمع، ورفع مستوى القدرة التنافسية للجامعة في عقد الشراكات والاتفاقيات المجتمعية التي تخدم أبعاد التنمية المستدامة مقارنةً بالجامعات الوطنية الرائدة في الخدمة المجتمعية، وتبني برامج التعليم المستمر؛ لتمكين أفراد المجتمع من التعليم مدى الحياة.

جامعة جدة برنامج جامعة بلا أسوار

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جدة.. إطلاق برنامج "جامعة بلا أسوار" لتحقيق رؤية الشراكة المجتمعية
سبق

أطلقت جامعة جدة برنامج "جامعة بلا أسوار" الهادف لتحقيق رؤية الجامعة حول الشراكة المجتمعية بنقل المعرفة العلمية والأكاديمية من الجامعة إلى المجتمع، عبر إقامة الشراكات الإستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المجتمعي المستمر من خلال تفعيل قنوات التدريب النوعي.

ويستهدف البرنامج شرائحه كافة، والتركيز على العمل التطوعي واعتماده كقيمة أساسية للجامعة، لرفع نسبة المشاركة بين منسوبيها وطلابها في الأعمال التطوعية، بتقديم الاستشارات المجتمعية الداعمة للقدرات التنافسية لمؤسسات وقطاعات المجتمع للوصول للمعرفة اللازمة، والعمل على استثمار إمكانات وخبرات الجامعة في تحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية مجتمعية ذات عوائد مالية تزيد من الإيرادات الذاتية للجامعة، إضافةً إلى القيام بتنفيذ المشروعات والأبحاث المشتركة مع مؤسسات المجتمع في مجال تركيز الجامعة تعزيزاً للتنمية المستدامة والخدمات المتبادلة مع المجتمع.

ويحتوي البرنامج على مؤشرات أداء تضمن تحسّن العملية التشاركية بين الجامعة بكل قطاعاتها والمجتمع، ورفع مستوى القدرة التنافسية للجامعة في عقد الشراكات والاتفاقيات المجتمعية التي تخدم أبعاد التنمية المستدامة مقارنةً بالجامعات الوطنية الرائدة في الخدمة المجتمعية، وتبني برامج التعليم المستمر؛ لتمكين أفراد المجتمع من التعليم مدى الحياة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
01:47 PM

جدة.. إطلاق برنامج "جامعة بلا أسوار" لتحقيق رؤية الشراكة المجتمعية

عبر إقامة الشراكات الإستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المستمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلقت جامعة جدة برنامج "جامعة بلا أسوار" الهادف لتحقيق رؤية الجامعة حول الشراكة المجتمعية بنقل المعرفة العلمية والأكاديمية من الجامعة إلى المجتمع، عبر إقامة الشراكات الإستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المجتمعي المستمر من خلال تفعيل قنوات التدريب النوعي.

ويستهدف البرنامج شرائحه كافة، والتركيز على العمل التطوعي واعتماده كقيمة أساسية للجامعة، لرفع نسبة المشاركة بين منسوبيها وطلابها في الأعمال التطوعية، بتقديم الاستشارات المجتمعية الداعمة للقدرات التنافسية لمؤسسات وقطاعات المجتمع للوصول للمعرفة اللازمة، والعمل على استثمار إمكانات وخبرات الجامعة في تحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية مجتمعية ذات عوائد مالية تزيد من الإيرادات الذاتية للجامعة، إضافةً إلى القيام بتنفيذ المشروعات والأبحاث المشتركة مع مؤسسات المجتمع في مجال تركيز الجامعة تعزيزاً للتنمية المستدامة والخدمات المتبادلة مع المجتمع.

ويحتوي البرنامج على مؤشرات أداء تضمن تحسّن العملية التشاركية بين الجامعة بكل قطاعاتها والمجتمع، ورفع مستوى القدرة التنافسية للجامعة في عقد الشراكات والاتفاقيات المجتمعية التي تخدم أبعاد التنمية المستدامة مقارنةً بالجامعات الوطنية الرائدة في الخدمة المجتمعية، وتبني برامج التعليم المستمر؛ لتمكين أفراد المجتمع من التعليم مدى الحياة.

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