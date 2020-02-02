رُزق الزميل الإعلامي خالد درعان الحامد بمولود سماه "سلطان " جعله الله من مواليد السعادة ."
"الحامد "يرزق بـ "سلطان"
رُزق الزميل الإعلامي خالد درعان الحامد بمولود سماه "سلطان " جعله الله من مواليد السعادة ."
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"الحامد "يرزق بـ "سلطان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-02
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:52 PM
"الحامد "يرزق بـ "سلطان"
رُزق الزميل الإعلامي خالد درعان الحامد بمولود سماه "سلطان " جعله الله من مواليد السعادة ."
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