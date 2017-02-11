النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة.. التحقيق مع مواطن اعتدى على رجل أمن أثناء عمله

تعرَّض لإصابات متفرقة.. ومصادر تؤكد: الجاني معتل نفسيًّا

تحقِّق الجهات المعنية في حادثة اعتداء مواطن على رجل أمن داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض صباح اليوم على المواطن المتهم بالاعتداء على رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني، وذلك بعد أن اقتحم مركز شرطة واعر في محافظة بيشة، وهدد رجال الشرطة. وقد تمت السيطرة عليه.

وبيّنت مصادر أن الشخص المقتحم المركز والمعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية. ‫

بيشة شرطة بيشة مستشفى الملك عبدالله اعتداء مواطن على رجل أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيشة.. التحقيق مع مواطن اعتدى على رجل أمن أثناء عمله
سبق

تحقِّق الجهات المعنية في حادثة اعتداء مواطن على رجل أمن داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض صباح اليوم على المواطن المتهم بالاعتداء على رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني، وذلك بعد أن اقتحم مركز شرطة واعر في محافظة بيشة، وهدد رجال الشرطة. وقد تمت السيطرة عليه.

وبيّنت مصادر أن الشخص المقتحم المركز والمعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية. ‫

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:45 PM

بيشة.. التحقيق مع مواطن اعتدى على رجل أمن أثناء عمله

تعرَّض لإصابات متفرقة.. ومصادر تؤكد: الجاني معتل نفسيًّا

A A A
سعود الدعجاني - عسير
11
16,208

تحقِّق الجهات المعنية في حادثة اعتداء مواطن على رجل أمن داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض صباح اليوم على المواطن المتهم بالاعتداء على رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني، وذلك بعد أن اقتحم مركز شرطة واعر في محافظة بيشة، وهدد رجال الشرطة. وقد تمت السيطرة عليه.

وبيّنت مصادر أن الشخص المقتحم المركز والمعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية. ‫

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,117
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,605

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة