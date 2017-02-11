بيشة.. التحقيق مع مواطن اعتدى على رجل أمن أثناء عمله

تعرَّض لإصابات متفرقة.. ومصادر تؤكد: الجاني معتل نفسيًّا

تحقِّق الجهات المعنية في حادثة اعتداء مواطن على رجل أمن داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض صباح اليوم على المواطن المتهم بالاعتداء على رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني، وذلك بعد أن اقتحم مركز شرطة واعر في محافظة بيشة، وهدد رجال الشرطة. وقد تمت السيطرة عليه.

وبيّنت مصادر أن الشخص المقتحم المركز والمعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية. ‫