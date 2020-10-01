النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبرص تطالب "الأوروبي" بمعاقبة تركيا على تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط

مستشار النمسا دعا لإظهار الخطوط الحمراء

طالبت قبرص، اليوم (الخميس)، خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حكومات التكتل بمعاقبة تركيا؛ بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

ولم يتوقف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الذي كان يضع كمامة مطرزة بنقش مذهب لجزيرة قبرص، للحديث مع الصحفيين فور وصوله إلى بروكسل، لكنه حصل على دعم من النمسا، التي انتقدت قادة باقي الدول الأعضاء لعدم دعمهم نيقوسيا.

ودعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي إلى أن يظهر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النهاية الخطوط الحمراء، وهذا يعني إنهاء محادثات الانضمام وفرض عقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تتضمن مسودة بيان القمة موقفاً متفقاً عليه بشأن تركيا؛ إذ لا تريد ألمانيا تعطيل المحادثات المنفصلة بين أنقرة وأثينا، وكذلك بشأن التنقيب عن النفط والغاز، من خلال فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي.

تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قبرص تطالب "الأوروبي" بمعاقبة تركيا على تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط
سبق

طالبت قبرص، اليوم (الخميس)، خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حكومات التكتل بمعاقبة تركيا؛ بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

ولم يتوقف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الذي كان يضع كمامة مطرزة بنقش مذهب لجزيرة قبرص، للحديث مع الصحفيين فور وصوله إلى بروكسل، لكنه حصل على دعم من النمسا، التي انتقدت قادة باقي الدول الأعضاء لعدم دعمهم نيقوسيا.

ودعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي إلى أن يظهر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النهاية الخطوط الحمراء، وهذا يعني إنهاء محادثات الانضمام وفرض عقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تتضمن مسودة بيان القمة موقفاً متفقاً عليه بشأن تركيا؛ إذ لا تريد ألمانيا تعطيل المحادثات المنفصلة بين أنقرة وأثينا، وكذلك بشأن التنقيب عن النفط والغاز، من خلال فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:08 PM

قبرص تطالب "الأوروبي" بمعاقبة تركيا على تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط

مستشار النمسا دعا لإظهار الخطوط الحمراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
294

طالبت قبرص، اليوم (الخميس)، خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حكومات التكتل بمعاقبة تركيا؛ بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

ولم يتوقف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الذي كان يضع كمامة مطرزة بنقش مذهب لجزيرة قبرص، للحديث مع الصحفيين فور وصوله إلى بروكسل، لكنه حصل على دعم من النمسا، التي انتقدت قادة باقي الدول الأعضاء لعدم دعمهم نيقوسيا.

ودعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي إلى أن يظهر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النهاية الخطوط الحمراء، وهذا يعني إنهاء محادثات الانضمام وفرض عقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تتضمن مسودة بيان القمة موقفاً متفقاً عليه بشأن تركيا؛ إذ لا تريد ألمانيا تعطيل المحادثات المنفصلة بين أنقرة وأثينا، وكذلك بشأن التنقيب عن النفط والغاز، من خلال فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,011

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة