قبرص تطالب "الأوروبي" بمعاقبة تركيا على تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط

مستشار النمسا دعا لإظهار الخطوط الحمراء

طالبت قبرص، اليوم (الخميس)، خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حكومات التكتل بمعاقبة تركيا؛ بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

ولم يتوقف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الذي كان يضع كمامة مطرزة بنقش مذهب لجزيرة قبرص، للحديث مع الصحفيين فور وصوله إلى بروكسل، لكنه حصل على دعم من النمسا، التي انتقدت قادة باقي الدول الأعضاء لعدم دعمهم نيقوسيا.

ودعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي إلى أن يظهر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النهاية الخطوط الحمراء، وهذا يعني إنهاء محادثات الانضمام وفرض عقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تتضمن مسودة بيان القمة موقفاً متفقاً عليه بشأن تركيا؛ إذ لا تريد ألمانيا تعطيل المحادثات المنفصلة بين أنقرة وأثينا، وكذلك بشأن التنقيب عن النفط والغاز، من خلال فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي.