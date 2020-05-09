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متحدث "الصحة" لـ"سبق": هذه أقصر وأطول فترة للتعافي من "كورونا"

من يومين إلى 5 أسابيع في مداها البعيد بعد زوال الأعراض

قال متحدث ‎وزارة الصحة: إن فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريباً إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.

جاء ذلك، في ردٍّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نتحدث بشكل عام، التعافي من فيروس كورونا الجديد، بعدما تبدأ الأعراض في الاختفاء وتزول، ويبدأ المريض يتماثل للشفاء، في يومين كفترة قصيرة.

وأضاف: قد تأخذ ثلاثة أسابيع، ومعظم الحالات بين هاتين الفترتين.

وقال متحدث وزارة الصحة: بالنسبة للفحص المخبري، بعد زوال الأعراض بيومين ممكن تطلع النتائج سلبية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تمتد الفترة إلى أسابيع عدة، قد تصل إلى 5 أسابيع وأكثر، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك بقايا للفيروس بعد التعافي، وليس الفيروس النشط.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" لـ"سبق": هذه أقصر وأطول فترة للتعافي من "كورونا"
سبق

قال متحدث ‎وزارة الصحة: إن فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريباً إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.

جاء ذلك، في ردٍّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نتحدث بشكل عام، التعافي من فيروس كورونا الجديد، بعدما تبدأ الأعراض في الاختفاء وتزول، ويبدأ المريض يتماثل للشفاء، في يومين كفترة قصيرة.

وأضاف: قد تأخذ ثلاثة أسابيع، ومعظم الحالات بين هاتين الفترتين.

وقال متحدث وزارة الصحة: بالنسبة للفحص المخبري، بعد زوال الأعراض بيومين ممكن تطلع النتائج سلبية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تمتد الفترة إلى أسابيع عدة، قد تصل إلى 5 أسابيع وأكثر، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك بقايا للفيروس بعد التعافي، وليس الفيروس النشط.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:51 PM

متحدث "الصحة" لـ"سبق": هذه أقصر وأطول فترة للتعافي من "كورونا"

من يومين إلى 5 أسابيع في مداها البعيد بعد زوال الأعراض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
17,700

قال متحدث ‎وزارة الصحة: إن فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريباً إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.

جاء ذلك، في ردٍّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نتحدث بشكل عام، التعافي من فيروس كورونا الجديد، بعدما تبدأ الأعراض في الاختفاء وتزول، ويبدأ المريض يتماثل للشفاء، في يومين كفترة قصيرة.

وأضاف: قد تأخذ ثلاثة أسابيع، ومعظم الحالات بين هاتين الفترتين.

وقال متحدث وزارة الصحة: بالنسبة للفحص المخبري، بعد زوال الأعراض بيومين ممكن تطلع النتائج سلبية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تمتد الفترة إلى أسابيع عدة، قد تصل إلى 5 أسابيع وأكثر، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك بقايا للفيروس بعد التعافي، وليس الفيروس النشط.

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