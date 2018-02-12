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"الفلقي" و"العاصمي" يطمئنان على حالة مسنة قرية "القواعد" بعد سقوط منزلها عليها

بسبب انفجار أنبوبة غاز مما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة

وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه رئيس مركز تهامة "بللسمر" و"بللحمر" يحيى محمد العاصمي، اليوم، على وضع المسنة التي أصيبت أثناء سقوط منزلها الشعبي عليها بسبب انفجار لأنبوبة غاز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة.

ووقف "الفلقي" على وضع المسنة، ووجّه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، ونقلها مباشرة عند استقرار حالتها الصحية لمستشفى عسير المركزي، فيما ناقش مع أسرة المسنة حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لها.

وأكد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه، من أمير عسير؛ للوقوف على الحالة والاطمئنان على سلامتها، متمنياً لها الشفاء العاجل.

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"الفلقي" و"العاصمي" يطمئنان على حالة مسنة قرية "القواعد" بعد سقوط منزلها عليها
سبق

وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه رئيس مركز تهامة "بللسمر" و"بللحمر" يحيى محمد العاصمي، اليوم، على وضع المسنة التي أصيبت أثناء سقوط منزلها الشعبي عليها بسبب انفجار لأنبوبة غاز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة.

ووقف "الفلقي" على وضع المسنة، ووجّه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، ونقلها مباشرة عند استقرار حالتها الصحية لمستشفى عسير المركزي، فيما ناقش مع أسرة المسنة حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لها.

وأكد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه، من أمير عسير؛ للوقوف على الحالة والاطمئنان على سلامتها، متمنياً لها الشفاء العاجل.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
06:18 PM

"الفلقي" و"العاصمي" يطمئنان على حالة مسنة قرية "القواعد" بعد سقوط منزلها عليها

بسبب انفجار أنبوبة غاز مما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة

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محمد طيران - عسير
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وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه رئيس مركز تهامة "بللسمر" و"بللحمر" يحيى محمد العاصمي، اليوم، على وضع المسنة التي أصيبت أثناء سقوط منزلها الشعبي عليها بسبب انفجار لأنبوبة غاز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة.

ووقف "الفلقي" على وضع المسنة، ووجّه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، ونقلها مباشرة عند استقرار حالتها الصحية لمستشفى عسير المركزي، فيما ناقش مع أسرة المسنة حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لها.

وأكد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه، من أمير عسير؛ للوقوف على الحالة والاطمئنان على سلامتها، متمنياً لها الشفاء العاجل.

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