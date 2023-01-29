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الأمم المتحدة: احتجاجات فنزويلا أودت بحياة ما لا يقل عن 40

الحكومة اعتقلت أكثر من 850 شخصًا في 6 أيام

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، أن ما لا يقل عن 40 شخصًا قتلوا في فنزويلا منذ بدء الاحتجاجات هناك، بينهم 26 قتلوا على يد قوات موالية للحكومة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، أن خمسة أشخاص قتلوا أثناء عمليات مداهمة في منازل، و11 راحوا ضحية عمليات نهب، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "كولفيل" أن أكثر من 850 شخصًا اعتقلوا في فنزويلا في الفترة ما بين 21 و26 يناير (كانون ثاني) الجاري.

وأضاف أن هذا الرقم يشمل 77 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا في بعض الحالات.

وأشار "المتحدث" إلى أن 696 شخصًا اعتقلوا يوم 23 يناير وحده، وهو أكبر عدد يومي من الاعتقالات في فنزويلا منذ 20 عامًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة: احتجاجات فنزويلا أودت بحياة ما لا يقل عن 40
سبق

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، أن ما لا يقل عن 40 شخصًا قتلوا في فنزويلا منذ بدء الاحتجاجات هناك، بينهم 26 قتلوا على يد قوات موالية للحكومة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، أن خمسة أشخاص قتلوا أثناء عمليات مداهمة في منازل، و11 راحوا ضحية عمليات نهب، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "كولفيل" أن أكثر من 850 شخصًا اعتقلوا في فنزويلا في الفترة ما بين 21 و26 يناير (كانون ثاني) الجاري.

وأضاف أن هذا الرقم يشمل 77 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا في بعض الحالات.

وأشار "المتحدث" إلى أن 696 شخصًا اعتقلوا يوم 23 يناير وحده، وهو أكبر عدد يومي من الاعتقالات في فنزويلا منذ 20 عامًا.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
06:24 PM

الأمم المتحدة: احتجاجات فنزويلا أودت بحياة ما لا يقل عن 40

الحكومة اعتقلت أكثر من 850 شخصًا في 6 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، أن ما لا يقل عن 40 شخصًا قتلوا في فنزويلا منذ بدء الاحتجاجات هناك، بينهم 26 قتلوا على يد قوات موالية للحكومة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، أن خمسة أشخاص قتلوا أثناء عمليات مداهمة في منازل، و11 راحوا ضحية عمليات نهب، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "كولفيل" أن أكثر من 850 شخصًا اعتقلوا في فنزويلا في الفترة ما بين 21 و26 يناير (كانون ثاني) الجاري.

وأضاف أن هذا الرقم يشمل 77 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا في بعض الحالات.

وأشار "المتحدث" إلى أن 696 شخصًا اعتقلوا يوم 23 يناير وحده، وهو أكبر عدد يومي من الاعتقالات في فنزويلا منذ 20 عامًا.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,072
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,732
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,696
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31.1 مليار ..

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