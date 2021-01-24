مشاهد نادرة وخلابة.. شاهد ما حدث في الصحراء الجزائرية

نشر رواد مواقع التواصل في الجزائر صورًا لمنطقة صحراوية في بلادهم وهي مغطاة جزئيًّا بالثلوج، وهي المرة الخامسة التي تظهر فيها الثلوج خلال الأربعين عامًا الماضية.

ونشر المصور كريم بوشتاتة على حسابه في "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو لتساقط ثلوج، وغطاء من الجليد على مناطق صحراوية جرداء بالقرب من بلدة عين الصفراء الواقعة شمال غرب الجزائر.

وتبدو الصحراء في هذه الصور في حلة جديدة، وقد تزينت المنطقة المعروفة بدرجة حرارتها العالية، بأغطية من الجليد، في مشاهد خلابة تجمع المتناقضات.

واهتمت عدة وسائل إعلام دولية بهذه الظاهرة؛ مشيرة إلى أن الصحراء الكبرى الشاسعة تمتد في 11 دولة، من بينها: (الجزائر، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر)، وتصل الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، وهي من أكثر مناطق العالم جفافًا وقسوة.

وذكر أن درجة الحرارة في بلدة عين الصفراء الجزائرية، وقت التقاط هذه الصور، قد سجلت درجتين مئويتين تحت الصفر؛ مما أسهم في تكوين هذا البساط من الجليد في هذه المنطقة الصحراوية، التي يؤكد العلماء المختصون أنها كانت في العصور الغابرة منطقة مطيرة مليئة بالغابات والأنهار.

وتقع بلدة عيد الصفراء، على سلسلة جبال أطلس بشمال غرب الجزائر، في منطقة يصل ارتفاعها إلى 1078 مترًا فوق سطح البحر.