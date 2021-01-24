النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

مشاهد نادرة وخلابة.. شاهد ما حدث في الصحراء الجزائرية

نشر رواد مواقع التواصل في الجزائر صورًا لمنطقة صحراوية في بلادهم وهي مغطاة جزئيًّا بالثلوج، وهي المرة الخامسة التي تظهر فيها الثلوج خلال الأربعين عامًا الماضية.

ونشر المصور كريم بوشتاتة على حسابه في "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو لتساقط ثلوج، وغطاء من الجليد على مناطق صحراوية جرداء بالقرب من بلدة عين الصفراء الواقعة شمال غرب الجزائر.

وتبدو الصحراء في هذه الصور في حلة جديدة، وقد تزينت المنطقة المعروفة بدرجة حرارتها العالية، بأغطية من الجليد، في مشاهد خلابة تجمع المتناقضات.

واهتمت عدة وسائل إعلام دولية بهذه الظاهرة؛ مشيرة إلى أن الصحراء الكبرى الشاسعة تمتد في 11 دولة، من بينها: (الجزائر، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر)، وتصل الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، وهي من أكثر مناطق العالم جفافًا وقسوة.

وذكر أن درجة الحرارة في بلدة عين الصفراء الجزائرية، وقت التقاط هذه الصور، قد سجلت درجتين مئويتين تحت الصفر؛ مما أسهم في تكوين هذا البساط من الجليد في هذه المنطقة الصحراوية، التي يؤكد العلماء المختصون أنها كانت في العصور الغابرة منطقة مطيرة مليئة بالغابات والأنهار.

وتقع بلدة عيد الصفراء، على سلسلة جبال أطلس بشمال غرب الجزائر، في منطقة يصل ارتفاعها إلى 1078 مترًا فوق سطح البحر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مشاهد نادرة وخلابة.. شاهد ما حدث في الصحراء الجزائرية
سبق

نشر رواد مواقع التواصل في الجزائر صورًا لمنطقة صحراوية في بلادهم وهي مغطاة جزئيًّا بالثلوج، وهي المرة الخامسة التي تظهر فيها الثلوج خلال الأربعين عامًا الماضية.

ونشر المصور كريم بوشتاتة على حسابه في "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو لتساقط ثلوج، وغطاء من الجليد على مناطق صحراوية جرداء بالقرب من بلدة عين الصفراء الواقعة شمال غرب الجزائر.

وتبدو الصحراء في هذه الصور في حلة جديدة، وقد تزينت المنطقة المعروفة بدرجة حرارتها العالية، بأغطية من الجليد، في مشاهد خلابة تجمع المتناقضات.

واهتمت عدة وسائل إعلام دولية بهذه الظاهرة؛ مشيرة إلى أن الصحراء الكبرى الشاسعة تمتد في 11 دولة، من بينها: (الجزائر، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر)، وتصل الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، وهي من أكثر مناطق العالم جفافًا وقسوة.

وذكر أن درجة الحرارة في بلدة عين الصفراء الجزائرية، وقت التقاط هذه الصور، قد سجلت درجتين مئويتين تحت الصفر؛ مما أسهم في تكوين هذا البساط من الجليد في هذه المنطقة الصحراوية، التي يؤكد العلماء المختصون أنها كانت في العصور الغابرة منطقة مطيرة مليئة بالغابات والأنهار.

وتقع بلدة عيد الصفراء، على سلسلة جبال أطلس بشمال غرب الجزائر، في منطقة يصل ارتفاعها إلى 1078 مترًا فوق سطح البحر.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:29 AM

مشاهد نادرة وخلابة.. شاهد ما حدث في الصحراء الجزائرية

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
3,603

نشر رواد مواقع التواصل في الجزائر صورًا لمنطقة صحراوية في بلادهم وهي مغطاة جزئيًّا بالثلوج، وهي المرة الخامسة التي تظهر فيها الثلوج خلال الأربعين عامًا الماضية.

ونشر المصور كريم بوشتاتة على حسابه في "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو لتساقط ثلوج، وغطاء من الجليد على مناطق صحراوية جرداء بالقرب من بلدة عين الصفراء الواقعة شمال غرب الجزائر.

وتبدو الصحراء في هذه الصور في حلة جديدة، وقد تزينت المنطقة المعروفة بدرجة حرارتها العالية، بأغطية من الجليد، في مشاهد خلابة تجمع المتناقضات.

واهتمت عدة وسائل إعلام دولية بهذه الظاهرة؛ مشيرة إلى أن الصحراء الكبرى الشاسعة تمتد في 11 دولة، من بينها: (الجزائر، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر)، وتصل الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، وهي من أكثر مناطق العالم جفافًا وقسوة.

وذكر أن درجة الحرارة في بلدة عين الصفراء الجزائرية، وقت التقاط هذه الصور، قد سجلت درجتين مئويتين تحت الصفر؛ مما أسهم في تكوين هذا البساط من الجليد في هذه المنطقة الصحراوية، التي يؤكد العلماء المختصون أنها كانت في العصور الغابرة منطقة مطيرة مليئة بالغابات والأنهار.

وتقع بلدة عيد الصفراء، على سلسلة جبال أطلس بشمال غرب الجزائر، في منطقة يصل ارتفاعها إلى 1078 مترًا فوق سطح البحر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,878
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,892
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة