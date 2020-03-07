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الرئيس السنغالي السابق يعلّق جميع الاجتماعات السياسية لحزبه بسبب “كورونا”

حتى 20 مارس الجاري

تزامناً مع انتشار المخاوف من تفشي وانتشار فيروس “كورونا” في السنغال؛ من جراء اللمس خلال الاجتماعات السياسية، أعلن الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، عن تعليق جميع الاجتماعات والتجمعات السياسية لحزبه لغاية 20 مارس الجاري، وذلك للحد من الإصابة بالعدوى بفيروس “كورونا”.

ودعا الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي يتولى الرئيس السابق "واد" أمانته العامة، في بيان صادر عنه، مسؤولي الحزب لإلغاء جميع المهام السياسية الخارجية للحزب في إفريقيا والعالم، وعبّر البيان عن تضامن الحزب مع السنغاليين جراء ظهور الفيروس بالسنغال.


فيما سجلت السنغال أربع حالات من الإصابة بفيروس “كورونا” لمواطنين غربيين، دخل ثلاثة منهم السنغال في الأيام الأخيرة، فيما كشفت فحوص تم إجراؤها يوم الخميس الماضي خلوّ 10 مشتبه فيهم من الإصابة بالفيروس.

السنغال الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس السنغالي السابق يعلّق جميع الاجتماعات السياسية لحزبه بسبب “كورونا”
سبق

تزامناً مع انتشار المخاوف من تفشي وانتشار فيروس “كورونا” في السنغال؛ من جراء اللمس خلال الاجتماعات السياسية، أعلن الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، عن تعليق جميع الاجتماعات والتجمعات السياسية لحزبه لغاية 20 مارس الجاري، وذلك للحد من الإصابة بالعدوى بفيروس “كورونا”.

ودعا الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي يتولى الرئيس السابق "واد" أمانته العامة، في بيان صادر عنه، مسؤولي الحزب لإلغاء جميع المهام السياسية الخارجية للحزب في إفريقيا والعالم، وعبّر البيان عن تضامن الحزب مع السنغاليين جراء ظهور الفيروس بالسنغال.


فيما سجلت السنغال أربع حالات من الإصابة بفيروس “كورونا” لمواطنين غربيين، دخل ثلاثة منهم السنغال في الأيام الأخيرة، فيما كشفت فحوص تم إجراؤها يوم الخميس الماضي خلوّ 10 مشتبه فيهم من الإصابة بالفيروس.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
06:32 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:24 PM

الرئيس السنغالي السابق يعلّق جميع الاجتماعات السياسية لحزبه بسبب “كورونا”

حتى 20 مارس الجاري

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
619

تزامناً مع انتشار المخاوف من تفشي وانتشار فيروس “كورونا” في السنغال؛ من جراء اللمس خلال الاجتماعات السياسية، أعلن الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، عن تعليق جميع الاجتماعات والتجمعات السياسية لحزبه لغاية 20 مارس الجاري، وذلك للحد من الإصابة بالعدوى بفيروس “كورونا”.

ودعا الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي يتولى الرئيس السابق "واد" أمانته العامة، في بيان صادر عنه، مسؤولي الحزب لإلغاء جميع المهام السياسية الخارجية للحزب في إفريقيا والعالم، وعبّر البيان عن تضامن الحزب مع السنغاليين جراء ظهور الفيروس بالسنغال.


فيما سجلت السنغال أربع حالات من الإصابة بفيروس “كورونا” لمواطنين غربيين، دخل ثلاثة منهم السنغال في الأيام الأخيرة، فيما كشفت فحوص تم إجراؤها يوم الخميس الماضي خلوّ 10 مشتبه فيهم من الإصابة بالفيروس.

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