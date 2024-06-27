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"غينيسيو" يصدم "الهلاليين".. أود التعاقد مع نادٍ لا يقل عن "ليون"!

قال: إن تركيزه على قوة المسابقة وليس المال

وضع المدير الفني السابق لنادي ليون الفرنسي، المدرب برونو غينيسيو، حدًّا للشائعات التي ربطته بنادي الهلال مؤخرًا.

ونقلت صحيفة "madeinfoot" تصريحات للمدرب قال فيها: إن العروض التي وصلته مغرية للغاية؛ لكنه يبحث عن نادٍ كبير وتحدّ مماثل لتجربته مع ليون.

وقال المدرب: "أريد تحديًّا جديدًا في بطولة كبيرة، وسأنتظر لمنتصف يوليو، وإن لم أجد سأصبر حتى أحصل على ما أريد".

واعتبر "غينيسيو" أن فرصته في الحصول على نادٍ بمواصفاته التي يريدها صعبة في الوقت الحالي؛ كون معظم الأندية تملك مدربين.

وقالت الصحيفة الفرنسية: إن التدريب في الخليج يبدو أنه لا يرتقي لطموحات المدرب البالغ من العمر 52 عامًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"غينيسيو" يصدم "الهلاليين".. أود التعاقد مع نادٍ لا يقل عن "ليون"!
سبق

وضع المدير الفني السابق لنادي ليون الفرنسي، المدرب برونو غينيسيو، حدًّا للشائعات التي ربطته بنادي الهلال مؤخرًا.

ونقلت صحيفة "madeinfoot" تصريحات للمدرب قال فيها: إن العروض التي وصلته مغرية للغاية؛ لكنه يبحث عن نادٍ كبير وتحدّ مماثل لتجربته مع ليون.

وقال المدرب: "أريد تحديًّا جديدًا في بطولة كبيرة، وسأنتظر لمنتصف يوليو، وإن لم أجد سأصبر حتى أحصل على ما أريد".

واعتبر "غينيسيو" أن فرصته في الحصول على نادٍ بمواصفاته التي يريدها صعبة في الوقت الحالي؛ كون معظم الأندية تملك مدربين.

وقالت الصحيفة الفرنسية: إن التدريب في الخليج يبدو أنه لا يرتقي لطموحات المدرب البالغ من العمر 52 عامًا.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:42 AM

"غينيسيو" يصدم "الهلاليين".. أود التعاقد مع نادٍ لا يقل عن "ليون"!

قال: إن تركيزه على قوة المسابقة وليس المال

A A A
محمد السيّد - الرياض
14
4,079

وضع المدير الفني السابق لنادي ليون الفرنسي، المدرب برونو غينيسيو، حدًّا للشائعات التي ربطته بنادي الهلال مؤخرًا.

ونقلت صحيفة "madeinfoot" تصريحات للمدرب قال فيها: إن العروض التي وصلته مغرية للغاية؛ لكنه يبحث عن نادٍ كبير وتحدّ مماثل لتجربته مع ليون.

وقال المدرب: "أريد تحديًّا جديدًا في بطولة كبيرة، وسأنتظر لمنتصف يوليو، وإن لم أجد سأصبر حتى أحصل على ما أريد".

واعتبر "غينيسيو" أن فرصته في الحصول على نادٍ بمواصفاته التي يريدها صعبة في الوقت الحالي؛ كون معظم الأندية تملك مدربين.

وقالت الصحيفة الفرنسية: إن التدريب في الخليج يبدو أنه لا يرتقي لطموحات المدرب البالغ من العمر 52 عامًا.

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