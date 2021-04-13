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عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة

الأرصاد: تستمر حتى 10 مساء وتصحب برياح نشطة

اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.

عاصفة رملية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة
سبق

اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
08:28 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:25 PM

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة

الأرصاد: تستمر حتى 10 مساء وتصحب برياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.

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