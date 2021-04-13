وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.

اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة.

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-13 اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة. وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 08:28 PM

اخر تعديل 13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 09:25 PM

عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة الأرصاد: تستمر حتى 10 مساء وتصحب برياح نشطة





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اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.