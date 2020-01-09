بهدفي الخليف وغريب .. الأخضر الشاب يسقط اليابان

خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.
وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.
خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.
وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.
خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.
وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.