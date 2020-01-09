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بهدفي الخليف وغريب .. الأخضر الشاب يسقط اليابان

في بداية رحلة الطريق إلى طوكيو 2020

خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.

المنتخب السعودي تحت 23 عام كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفي الخليف وغريب .. الأخضر الشاب يسقط اليابان
سبق

خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:26 PM

بهدفي الخليف وغريب .. الأخضر الشاب يسقط اليابان

في بداية رحلة الطريق إلى طوكيو 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,726

خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.

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