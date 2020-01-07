تدشين الموقع الجديد لشعبة جوازات مركز الراشد مول في صبيا

ضمن خطة تطويرية لخدمة المواطنين والمقيمين

تم تدشين الموقع الجديد لشعبة جوازات مركز الراشد مول، في مركز السروات للخدمات الإلكترونية بمحافظة صبيا، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد الخليوي، ومدير جوازات منطقة جازان اللواء خالد الغامدي، وعدد من ضباط المنطقة؛ حيث تفقد "الخليوي" واللواء "الغامدي" سير العمل وبدء التشغيل، وقدّم "الخليوي" شكره لأمير منطقة جازان ونائبه ولمدير جوازات المنطقة، ولكل مَن أسهم في نقل الشعبة لموقعها الجديد.

من جانبه أوضح اللواء الغامدي أن انتقال شعبة الجوازات إلى مركز السروات بمحافظة صبيا، والتي تعد من كبرى محافظات المنطقة كثافة سكانية، وتجمّعًا لكثير من المراكز والأنشطة التجارية.

وقال "الغامدي": "سوف نحقق بإذن الله خدمة أفضل للمواطن والمقيم على حد سواء، هذا إلى جانب قفزات الجوازات السريعة والنوعية في الخدمات الإلكترونية، عن طريق خدمة (أبشر) و(مقيم)، والأمر بالجوازات لا يتوقف لهذا الحد، وإنما نسير في خطوات تطويرية متلاحقة وفق برنامج زمني محدد وأهداف منشودة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠".

