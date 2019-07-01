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محافظ صامطة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

ترقى محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، إلى المرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان، بعد الموافقة الكريمة السامية، بالترقية، بناءً على طلب أمير المنطقة، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وعبر المحافظ عن بالغ تقديره واعتزازه وعظيم شكره على هذه الثقة الكريمة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - وإلى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان، محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقال "زعلة" إن الموافقة الكريمة على الترقية وسام فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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محافظ صامطة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان
سبق

ترقى محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، إلى المرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان، بعد الموافقة الكريمة السامية، بالترقية، بناءً على طلب أمير المنطقة، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وعبر المحافظ عن بالغ تقديره واعتزازه وعظيم شكره على هذه الثقة الكريمة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - وإلى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان، محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقال "زعلة" إن الموافقة الكريمة على الترقية وسام فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
04:54 PM

محافظ صامطة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ترقى محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، إلى المرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان، بعد الموافقة الكريمة السامية، بالترقية، بناءً على طلب أمير المنطقة، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وعبر المحافظ عن بالغ تقديره واعتزازه وعظيم شكره على هذه الثقة الكريمة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - وإلى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان، محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقال "زعلة" إن الموافقة الكريمة على الترقية وسام فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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