نادي "الاتحاد" يوقِّع عقد رعاية مع شركة "داركو" العقارية

سيتم وضع شعار الشركة على القميص الرسمي له

وقَّع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي، ورئيس مجلس إدارة شركة "داركو" العقارية عادل بن محمد آل مرعي، عقد رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم خلال الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة في مقر النادي.

وبموجب عقد الرعاية سوف يتم وضع شعار الشركة في منطقة أعلى الصدر في القميص الرسمي للفريق الكروي الأول. ويتضمن العقد العديد من الجوانب التي سوف يمتد تأثيرها الإيجابي إلى الجماهير الاتحادية العريضة.

وبهذه المناسبة رحَّب رئيس مجلس إدارة النادي برئيس مجلس إدارة شركة "داركو" العقارية، وأكد أهمية الشراكة بين نادي الاتحاد وشركة "داركو" المتميزة في القطاع العقاري؛ لما فيه خدمة شباب ورياضة الوطن، متطلعًا إلى أن تحقق الشراكة أهدافها التي يطمح لها الجانبان.

وأضاف رئيس النادي قائلاً: "إن مثل هذا التعاون يتواكب مع القرارات والمبادرات المباركة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم الرياضة، وتعزيز البيئة الاستثمارية الداعمة لاستمرارها، وتحقيقها غايتها السامية، وسط متابعة واهتمام كبير من وزير الرياضة القريب والمتابع للأندية كافة. ومن جهتنا نعمل في مجلس إدارة نادي الاتحاد على بناء بيئة استثمارية جاذبة في النادي، وتحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الكبيرة لتاريخ ومكانة نادي الاتحاد وشعبيته الجارفة، التي تؤكدها الأرقام العالية للحضور والتفاعل في مدرجات الملاعب أينما وُجدت فِرق النادي في مختلف الألعاب".

واليوم يقف الفريق الأول لكرة القدم متصدرًا فِرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبإذن الله نواصل المسيرة بالإصرار والرغبة نفسيهما من أجل إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية والحبيبة، وتحقيق منجز جديد لنادينا".

من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة شركة "داركو" العقارية عادل آل مرعي اعتزاز الشركة بتوقيع عقد الرعاية مع نادي الاتحاد العريق، الذي يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعَيْن الرياضي والخاص لخدمة شباب ورياضة الوطن؛ بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت القطاع الرياضي اهتمامًا بالغًا لأهميته في الرفع من جودة الحياة، وبناء مجتمع صحي ومتفاعل. مشيدًا بالروح الطيبة والرغبة الصادقة من الجانبين التي أثمرت توقيع عقد الرعاية.

وحول شركة "داركو" العقارية قال "آل مرعي": "استطاعت شركة داركو العقارية بناء اسمها في القطاع العقاري بما قدمته من إثراء وإضافة لهذا القطاع؛ كسبت به ثقة العملاء الذين وفرت لهم الخيارات المتعددة، والدقة والسرعة في التنفيذ.. وهي الرسالة والرؤية التي نلتزم بها تجاه عملائنا، ونحرص على الاستمرار بالنهج نفسه، وتوسيع قطاع أعمالنا، وتطويره بشكل مستمر".