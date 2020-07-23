النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

هيئة نجران تنفذ خطتها الوقائية والتوعوية في إجازة عيد الأضحى

ترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجرى تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة نجران، وترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية.

وتتضمّن الخطة برامج توعوية ووقائية عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تحتوي رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة، فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لخدمة الدين والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة نجران تنفذ خطتها الوقائية والتوعوية في إجازة عيد الأضحى
سبق

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجرى تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة نجران، وترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية.

وتتضمّن الخطة برامج توعوية ووقائية عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تحتوي رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة، فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لخدمة الدين والوطن.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:23 PM

هيئة نجران تنفذ خطتها الوقائية والتوعوية في إجازة عيد الأضحى

ترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية

A A A
علي حفول - نجران
0
13

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجرى تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة نجران، وترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية.

وتتضمّن الخطة برامج توعوية ووقائية عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تحتوي رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة، فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لخدمة الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,589
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,532
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,124

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة