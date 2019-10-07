تباطؤ الاقتصاد العالمي يدفع بأسعار النفط إلى الهبوط .. والخسائر كبيرة

آمال الانتعاش معلقة بإنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

واصلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي في نمو الطلب على النفط في المستقبل، في الوقت الذي يعلقون فيه آمال حدوث انتعاش على إحراز تقدم في المحادثات التي تجري هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتاً إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً إلى 52.69 دولار للبرميل.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من خمسة في المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي عقب بيانات عن التصنيع تبعث على التشاؤم من الولايات المتحدة والصين بعد أن أضرّ النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم، النمو العالمي وزاد من خطر حدوث ركود.

ويلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون في واشنطن يومَي العاشر والحادي عشر من أكتوبر في المحاولة التالية التي طال انتظارها للتوصل إلى اتفاق.