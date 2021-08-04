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المصري "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة

أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المصري "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة
سبق

أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:18 PM

المصري "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

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