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بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة"

يُعتبر الشريانَ الأساسي للسكان وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة في شارع الستين بحي العسيلة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد مطالبات كان قد أطلقها سكان الحي منذ سنوات؛ لإنارة الشارع الرئيسي "شارع الستين" بحي العسيلة.

وقد شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب أعمال الإنارة للشارع الرئيسي الوحيد بالحي، الذي يُعتبر الشريان الأساسي للسكان، وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة"
سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة في شارع الستين بحي العسيلة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد مطالبات كان قد أطلقها سكان الحي منذ سنوات؛ لإنارة الشارع الرئيسي "شارع الستين" بحي العسيلة.

وقد شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب أعمال الإنارة للشارع الرئيسي الوحيد بالحي، الذي يُعتبر الشريان الأساسي للسكان، وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:46 PM

بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة"

يُعتبر الشريانَ الأساسي للسكان وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,543

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة في شارع الستين بحي العسيلة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد مطالبات كان قد أطلقها سكان الحي منذ سنوات؛ لإنارة الشارع الرئيسي "شارع الستين" بحي العسيلة.

وقد شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب أعمال الإنارة للشارع الرئيسي الوحيد بالحي، الذي يُعتبر الشريان الأساسي للسكان، وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية.

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