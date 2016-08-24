84 مليون ريال لدعم العودة الآمنة بتعليم عسير

تجهيز 600 حافلة وإحداث 50 مدرسة للطفولة المبكرة

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لبداية عام دراسي آمن وسط منظومة من الخدمات وصولا إلى عودة حضورية آمنة، بالشراكة مع فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

المشاريع والصيانة

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة للمباني المدرسية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة ونظافة المباني بلغت 84013905 ريالات، تضمنت صيانة "957" مبنى مدرسياً بتكلفة 42417872 ريالاً، وصيانة أجهزة التكييف والتبريد في "601" مبنى، بتكلفة 15485726 ريالاً، إضافة إلى صيانة "80" مبنى إدارياً بتكلفة 17897306 ريالات، فيما جاءت الميزانية التشغيلية لنظافة "968" مدرسة بقيمة "4927800" ريال، وبلغت ميزانية الإجراءات الاحترازية للمدارس بقيمة 3285200 ريالٍ.

الطفولة المبكرة

إلى ذلك اعتمدت الإدارة إحداث 50 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم، وتنمية مهاراتهم، وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية في حين بلغ عدد فصول الإسناد 345 فصلاً، وإجمالي طلاب الصفوف الأولية بمدارس الطفولة لهذا العام 8085 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الروضات التي فيها نمو والروضات المحدثة 20 روضة تضم 660 طالبًا وطالبة.

تحصين منسوبي التعليم

إلى ذلك كثفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا، وحثهم على المبادرة بتلقي الجرعات وفق ما أقرته وزارة الصحة حيث بلغت نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم 95%، و 92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، وأكثر من 62% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18، وذلك بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.

ترحيل المقررات

وفي مجال المقررات تم ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية إلى 535 مدرسة وبنسبة تجاوزت 99.26% ومن خلال برنامج إلكتروني يعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف وبشراكة فاعلة بين الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم، فيما أتمت الإدارة توريد 3228 مقعدًا وطاولة بقيمة 400 ألف ريال، و384 سبورة بورسلان بقيمة 192 ألف ريال، وصيانة 80 مختبرًا للبنين والبنات بكلفة بلغت 412 ألف ريال، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتجهيز أكثر من 600 حافلة وتعقيمها كخطوة أولية، فضلاً عن حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي من خلال برنامج "نور".

برامج تدريبية

وفي إطار تهيئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فقد تم تنفيذ 76 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 7216 متدربًا، وتم تنفيذ 64 برنامجًا للبنات استفاد منها 4500 متدربة، وجرى إطلاق مبادرة "جوّد" لتقديم برامج نوعية لـ 10 آلاف إداري وإدارية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

مواد وقائية

وفي ما يخص الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا فقد تم تأمين 74827 مادة وقائية شملت 11456 معقم يد و11456 معقم أسطح و20126 منديل رول و29787 صابون يد و2002 جهاز قياس حرارة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

دعم القيادة

من جانبه أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أن المعلمين والمعلمات وتزامنًا مع عودتهم مطلع الأسبوع الجاري يؤدون أدوارًا عظيمة ومحورية، داعيًا إلى تسجيل قصص نجاحهم سواء كان ذلك حضوريًا أو عن بعد، ومعبرًا في ذات الوقت عن اعتزازه بفرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس لقاء الجهود المبذولة لبدء عام دراسي آمن في ظل دعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة.

جولات ميدانية

وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات.