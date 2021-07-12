النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة

شاهَدَ آلية العمل لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة وزار مبنى التواصل المؤسسي

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل والتواصل المؤسسي، عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، الذي يزور المنطقة للاطلاع على الخدمات التي تقدم من قِبَل الفرع لجميع المستفيدين والمستفيدات.

وقام "الشمسان" بجولة في صالة خدمة العملاء بمكتب العمل، وشاهد آلية العمل والخدمات التي تقدم بكل يسر وسهولة، وبعد ذلك انتقل لزيارة مبنى التواصل المؤسسي الذي سوف يخدم جميع المتصلين؛ لطلب أي خدمة داخل المنطقة وبقية المناطق.

وفي نهاية الجولة تقدم "الشمسان" بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الوزارة على جهودهم المميزة والعمل على إرضاء جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة
سبق

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل والتواصل المؤسسي، عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، الذي يزور المنطقة للاطلاع على الخدمات التي تقدم من قِبَل الفرع لجميع المستفيدين والمستفيدات.

وقام "الشمسان" بجولة في صالة خدمة العملاء بمكتب العمل، وشاهد آلية العمل والخدمات التي تقدم بكل يسر وسهولة، وبعد ذلك انتقل لزيارة مبنى التواصل المؤسسي الذي سوف يخدم جميع المتصلين؛ لطلب أي خدمة داخل المنطقة وبقية المناطق.

وفي نهاية الجولة تقدم "الشمسان" بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الوزارة على جهودهم المميزة والعمل على إرضاء جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:44 PM

"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة

شاهَدَ آلية العمل لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة وزار مبنى التواصل المؤسسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
137

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل والتواصل المؤسسي، عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، الذي يزور المنطقة للاطلاع على الخدمات التي تقدم من قِبَل الفرع لجميع المستفيدين والمستفيدات.

وقام "الشمسان" بجولة في صالة خدمة العملاء بمكتب العمل، وشاهد آلية العمل والخدمات التي تقدم بكل يسر وسهولة، وبعد ذلك انتقل لزيارة مبنى التواصل المؤسسي الذي سوف يخدم جميع المتصلين؛ لطلب أي خدمة داخل المنطقة وبقية المناطق.

وفي نهاية الجولة تقدم "الشمسان" بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الوزارة على جهودهم المميزة والعمل على إرضاء جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة