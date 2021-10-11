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مقتل ضابط و4 جنود من الجيش الهندي بنيران مسلحين في كشمير

استمرار المواجهات المسلحة في الإقليم

‬أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، مقتل 5 من أفراده، في معركة عنيفة مع مسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وبيّن المتحدث باسم الجيش الهندي اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند، أن الشرطة والجنود طوقت منطقة غابات في منطقة سورانكوت الجنوبية بعد تقرير استخباراتي عن وجود مسلحين هناك، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

وأضاف "أناند" أنه مع بدء القوات عملية بحث، فتح مسلحون نيراناً كثيفة أصابت ضابطاً بالجيش وأربعة جنود بجروح خطيرة، نُقِلوا إلى أقرب مستشفى لكنهم فارقوا الحياة.

وأشار إلى إرسال تعزيزات من الجنود والشرطة إلى المنطقة؛ بسبب استمرار المواجهات المسلحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل ضابط و4 جنود من الجيش الهندي بنيران مسلحين في كشمير
سبق

‬أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، مقتل 5 من أفراده، في معركة عنيفة مع مسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وبيّن المتحدث باسم الجيش الهندي اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند، أن الشرطة والجنود طوقت منطقة غابات في منطقة سورانكوت الجنوبية بعد تقرير استخباراتي عن وجود مسلحين هناك، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

وأضاف "أناند" أنه مع بدء القوات عملية بحث، فتح مسلحون نيراناً كثيفة أصابت ضابطاً بالجيش وأربعة جنود بجروح خطيرة، نُقِلوا إلى أقرب مستشفى لكنهم فارقوا الحياة.

وأشار إلى إرسال تعزيزات من الجنود والشرطة إلى المنطقة؛ بسبب استمرار المواجهات المسلحة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
04:32 PM

مقتل ضابط و4 جنود من الجيش الهندي بنيران مسلحين في كشمير

استمرار المواجهات المسلحة في الإقليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، مقتل 5 من أفراده، في معركة عنيفة مع مسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وبيّن المتحدث باسم الجيش الهندي اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند، أن الشرطة والجنود طوقت منطقة غابات في منطقة سورانكوت الجنوبية بعد تقرير استخباراتي عن وجود مسلحين هناك، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

وأضاف "أناند" أنه مع بدء القوات عملية بحث، فتح مسلحون نيراناً كثيفة أصابت ضابطاً بالجيش وأربعة جنود بجروح خطيرة، نُقِلوا إلى أقرب مستشفى لكنهم فارقوا الحياة.

وأشار إلى إرسال تعزيزات من الجنود والشرطة إلى المنطقة؛ بسبب استمرار المواجهات المسلحة.

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