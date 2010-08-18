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وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بُعد

قالت: عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد

كشفت وزارة العدل، عن عقد أكثر من 260 ألف جلسة صلح عن بُعد عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن منصة تراضي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبيّنت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تُعدّ سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ، مشيرة إلى إصدار مركز المصالحة أكثر من 65 ألف وثيقة صلح عبر 512 مصلحاً ومصلحة مؤهلين في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلُّم الطلب، تليها رسالة تحدّد موعد لقاء الصلح عن بُعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بُعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"؛ ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

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وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بُعد
سبق

كشفت وزارة العدل، عن عقد أكثر من 260 ألف جلسة صلح عن بُعد عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن منصة تراضي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبيّنت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تُعدّ سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ، مشيرة إلى إصدار مركز المصالحة أكثر من 65 ألف وثيقة صلح عبر 512 مصلحاً ومصلحة مؤهلين في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلُّم الطلب، تليها رسالة تحدّد موعد لقاء الصلح عن بُعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بُعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"؛ ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:59 AM

وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بُعد

قالت: عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة العدل، عن عقد أكثر من 260 ألف جلسة صلح عن بُعد عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن منصة تراضي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبيّنت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تُعدّ سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ، مشيرة إلى إصدار مركز المصالحة أكثر من 65 ألف وثيقة صلح عبر 512 مصلحاً ومصلحة مؤهلين في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلُّم الطلب، تليها رسالة تحدّد موعد لقاء الصلح عن بُعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بُعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"؛ ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

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