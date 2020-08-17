النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتمويل 10 ملايين ريال.. "بنك التنمية" يطلق منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة

لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.

يأتي إطلاق منتج "أفق" انطلاقًا من توجه البنك الإستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قِبل البنك.

وأكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

وأوضح الزهراني، أن البنك خلال 12 عاماً قام بتمويل أكثر من ٢٥ ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت ٦ مليارات ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات ٢٧ فرعاً للبنك حول المملكة.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال مسيرة 50 عاماً قدم خدماته، لكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات.

ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/

بنك التنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتمويل 10 ملايين ريال.. "بنك التنمية" يطلق منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة
سبق

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.

يأتي إطلاق منتج "أفق" انطلاقًا من توجه البنك الإستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قِبل البنك.

وأكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

وأوضح الزهراني، أن البنك خلال 12 عاماً قام بتمويل أكثر من ٢٥ ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت ٦ مليارات ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات ٢٧ فرعاً للبنك حول المملكة.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال مسيرة 50 عاماً قدم خدماته، لكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات.

ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
01:09 PM

بتمويل 10 ملايين ريال.. "بنك التنمية" يطلق منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة

لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
1,992

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.

يأتي إطلاق منتج "أفق" انطلاقًا من توجه البنك الإستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قِبل البنك.

وأكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

وأوضح الزهراني، أن البنك خلال 12 عاماً قام بتمويل أكثر من ٢٥ ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت ٦ مليارات ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات ٢٧ فرعاً للبنك حول المملكة.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال مسيرة 50 عاماً قدم خدماته، لكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات.

ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,337
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,716

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة