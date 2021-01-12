"الراجحي": الشباب في طليعة اهتمام قادتنا ونسعى للشراكات الهادفة لتثقيفهم

خلال استقباله أعضاء جمعية "شامخ"

نوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي بما يجده الشباب من اهتمام ودعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي إيماناً منها بأهمية الشباب ودوره الفاعل في مواصلة العطاء والتنمية.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم لأعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب(شامخ) وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة حمد بن مشخص العتيبي وعضوي المجلس الدكتور محمد النايل ونايف بن عبدالله الحربي والمدير التنفيذي متعب أبو ظهير.



وأكد الدكتور الراجحي حرص مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على تنمية العمل الاجتماعي ودعم برامج تعزيز قدرات الشباب التي تندرج ضمن برامج ومسؤولية المؤسسة المجتمعية مرحباً في الوقت ذاته بالشراكة مع جمعية التوعية الوقائية للشباب لخدمة برامج الشباب بما يحقق التطلعات.





بدوره شكر رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب "حمد بن مشخص العتيبي"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على حفاوة الاستقبال، مبيناً أن الجمعية لن تألوا جهداً في مواصلة أعمالها التوعوية والوقائية ودورها في تعزيز وتطوير مهارات الشباب، مستعرضاً أعمال وبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية، ومقدماً نبذه عن مبادرات وبرامج الجمعية للعام الحالي.



يذكر ان جمعية التوعية الوقائية للشباب ستطلق خلال هذا العام برامج رائدة لتحقيق أهدافها المتمثلة في التوعية الوقائية للشباب فكرياً وسلوكياً وصحياً وتعزيز قدراتهم وتثقيفهم