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"مشعل بن ماجد" يشرف حفل افتتاح مقر القنصلية الأمريكية الجديد بجدة

نيابة عن أمير مكة.. واستقبله السفير والقنصل العام وعدد من الدبلوماسيين

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرّف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مقر القنصلية العامة الأمريكية الجديد بجدة.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، والقنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

ورحب القنصل العام الأمريكي بجدة في كلمته بالحضور، ثم استعرض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة في كلمته العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ألقى مدير مكتب المنشآت الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية كلمة بهذه المناسبة.

بعد ذلك أزيح الستار عن اللوحة التذكارية وقُصّ شريط افتتاح المبنى.

أمير مكة خالد الفيصل محافظ جدة مشعل بن ماجد القنصلية العامة الأمريكية جون أبي زيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشعل بن ماجد" يشرف حفل افتتاح مقر القنصلية الأمريكية الجديد بجدة
سبق

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرّف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مقر القنصلية العامة الأمريكية الجديد بجدة.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، والقنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

ورحب القنصل العام الأمريكي بجدة في كلمته بالحضور، ثم استعرض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة في كلمته العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ألقى مدير مكتب المنشآت الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية كلمة بهذه المناسبة.

بعد ذلك أزيح الستار عن اللوحة التذكارية وقُصّ شريط افتتاح المبنى.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:40 PM

"مشعل بن ماجد" يشرف حفل افتتاح مقر القنصلية الأمريكية الجديد بجدة

نيابة عن أمير مكة.. واستقبله السفير والقنصل العام وعدد من الدبلوماسيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرّف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مقر القنصلية العامة الأمريكية الجديد بجدة.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، والقنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

ورحب القنصل العام الأمريكي بجدة في كلمته بالحضور، ثم استعرض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة في كلمته العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ألقى مدير مكتب المنشآت الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية كلمة بهذه المناسبة.

بعد ذلك أزيح الستار عن اللوحة التذكارية وقُصّ شريط افتتاح المبنى.

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