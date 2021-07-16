وجَّه أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، جميع البلديات والإدارات والأقسام بالأمانة برفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة الأمانة في إجازة عيد الأضحى المبارك. وتفصيلاً، بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خطة إجازة عيد الأضحى لهذا العام ١٤٤٢هـ. وتضمنت أعمال الأمانة تكثيف الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على مواقيت الحج والطرق الرئيسية والمداخل للمحافظة، التي تشكل نقاط عبور لنقل الأضاحي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط. وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكذلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالاً خلال هذا الموسم، إضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد، ورفع مخلفات الذبح ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة. وأكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة، وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة العيد المعتمدة. وأبانت أمانة الطائف حرصها الدائم على توفير خدماتها بكفاءة عالية؛ ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع. وأهابت بالجميع للتقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

بالصور.. "أمانة الطائف" ترفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة إجازة عيد الأضحى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-16 وجَّه أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، جميع البلديات والإدارات والأقسام بالأمانة برفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة الأمانة في إجازة عيد الأضحى المبارك.



وتفصيلاً، بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خطة إجازة عيد الأضحى لهذا العام ١٤٤٢هـ. وتضمنت أعمال الأمانة تكثيف الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على مواقيت الحج والطرق الرئيسية والمداخل للمحافظة، التي تشكل نقاط عبور لنقل الأضاحي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.



وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكذلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالاً خلال هذا الموسم، إضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد، ورفع مخلفات الذبح ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة.



وأكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة، وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة العيد المعتمدة.



وأبانت أمانة الطائف حرصها الدائم على توفير خدماتها بكفاءة عالية؛ ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.



وأهابت بالجميع للتقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 10:51 PM

بالصور.. "أمانة الطائف" ترفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة إجازة عيد الأضحى أكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والحدائق لاستقبال الزوار





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وجَّه أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، جميع البلديات والإدارات والأقسام بالأمانة برفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة الأمانة في إجازة عيد الأضحى المبارك.



وتفصيلاً، بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خطة إجازة عيد الأضحى لهذا العام ١٤٤٢هـ. وتضمنت أعمال الأمانة تكثيف الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على مواقيت الحج والطرق الرئيسية والمداخل للمحافظة، التي تشكل نقاط عبور لنقل الأضاحي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.



وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكذلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالاً خلال هذا الموسم، إضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد، ورفع مخلفات الذبح ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة.



وأكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة، وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة العيد المعتمدة.



وأبانت أمانة الطائف حرصها الدائم على توفير خدماتها بكفاءة عالية؛ ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.



وأهابت بالجميع للتقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.