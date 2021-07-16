النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "أمانة الطائف" ترفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة إجازة عيد الأضحى

أكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والحدائق لاستقبال الزوار

وجَّه أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، جميع البلديات والإدارات والأقسام بالأمانة برفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة الأمانة في إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خطة إجازة عيد الأضحى لهذا العام ١٤٤٢هـ. وتضمنت أعمال الأمانة تكثيف الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على مواقيت الحج والطرق الرئيسية والمداخل للمحافظة، التي تشكل نقاط عبور لنقل الأضاحي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.

وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكذلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالاً خلال هذا الموسم، إضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد، ورفع مخلفات الذبح ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة.

وأكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة، وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة العيد المعتمدة.

وأبانت أمانة الطائف حرصها الدائم على توفير خدماتها بكفاءة عالية؛ ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.

وأهابت بالجميع للتقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "أمانة الطائف" ترفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة إجازة عيد الأضحى
سبق

وجَّه أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، جميع البلديات والإدارات والأقسام بالأمانة برفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة الأمانة في إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خطة إجازة عيد الأضحى لهذا العام ١٤٤٢هـ. وتضمنت أعمال الأمانة تكثيف الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على مواقيت الحج والطرق الرئيسية والمداخل للمحافظة، التي تشكل نقاط عبور لنقل الأضاحي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.

وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكذلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالاً خلال هذا الموسم، إضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد، ورفع مخلفات الذبح ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة.

وأكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة، وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة العيد المعتمدة.

وأبانت أمانة الطائف حرصها الدائم على توفير خدماتها بكفاءة عالية؛ ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.

وأهابت بالجميع للتقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
10:51 PM

بالصور.. "أمانة الطائف" ترفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة إجازة عيد الأضحى

أكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والحدائق لاستقبال الزوار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
899

وجَّه أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، جميع البلديات والإدارات والأقسام بالأمانة برفع وتيرة الاستعدادات لإنجاح خطة الأمانة في إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خطة إجازة عيد الأضحى لهذا العام ١٤٤٢هـ. وتضمنت أعمال الأمانة تكثيف الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على مواقيت الحج والطرق الرئيسية والمداخل للمحافظة، التي تشكل نقاط عبور لنقل الأضاحي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.

وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكذلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالاً خلال هذا الموسم، إضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد، ورفع مخلفات الذبح ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة.

وأكدت استمرار الجهود في تهيئة المسطحات الخضراء والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة، وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة العيد المعتمدة.

وأبانت أمانة الطائف حرصها الدائم على توفير خدماتها بكفاءة عالية؛ ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.

وأهابت بالجميع للتقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة