النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس المصري

قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس المصري
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات .

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
09:56 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس المصري

قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,516

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,305
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,138
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,283
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,912

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة