خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس المصري

قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات .