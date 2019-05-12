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مقتل جندي إسرائيلي بحجر أصاب رأسه في الضفة الغربية

ينتمي لوحدة القوات الخاصة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي بحجر ألقي على رأسه من فوق أحد الأسطح، خلال عملية لتنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية اليوم (الثلاثاء).

وأوضح جيش الاحتلال، أن الجندي يبلغ من العمر 21 عامًا، وأصيب في الرأس جراء إلقاء الحجر عليه من فوق السطح في قرية يعبد قرب جنين أثناء انسحاب وحدة القوات الخاصة، التي ينتمي لها بعد اعتقال أربعة فلسطينيين، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، ذكر المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أن "الأربعة الذين اعتقلوا في يعبد ألقوا في السابق حجارة على سيارات إسرائيلية على طريق قريب وارتكبوا مخالفات أمنية أخرى".

وجاء هذا الحادث بعد فترة هدوء نسبي في الضفة الغربية، بعد أن قيد الفلسطينيون والإسرائيليون الحركة وتعاون الجانبان بقدر ما في الاستجابة لأزمة كورونا.

غير أن التوتر بدأ يظهر من جديد، إذ يؤدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية الجديدة اليمين الخميس المقبل، ويتضمن جدول أعمال الحكومة احتمال إعلان السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية، بما يعني ضم هذه الأراضي لإسرائيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل جندي إسرائيلي بحجر أصاب رأسه في الضفة الغربية
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي بحجر ألقي على رأسه من فوق أحد الأسطح، خلال عملية لتنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية اليوم (الثلاثاء).

وأوضح جيش الاحتلال، أن الجندي يبلغ من العمر 21 عامًا، وأصيب في الرأس جراء إلقاء الحجر عليه من فوق السطح في قرية يعبد قرب جنين أثناء انسحاب وحدة القوات الخاصة، التي ينتمي لها بعد اعتقال أربعة فلسطينيين، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، ذكر المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أن "الأربعة الذين اعتقلوا في يعبد ألقوا في السابق حجارة على سيارات إسرائيلية على طريق قريب وارتكبوا مخالفات أمنية أخرى".

وجاء هذا الحادث بعد فترة هدوء نسبي في الضفة الغربية، بعد أن قيد الفلسطينيون والإسرائيليون الحركة وتعاون الجانبان بقدر ما في الاستجابة لأزمة كورونا.

غير أن التوتر بدأ يظهر من جديد، إذ يؤدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية الجديدة اليمين الخميس المقبل، ويتضمن جدول أعمال الحكومة احتمال إعلان السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية، بما يعني ضم هذه الأراضي لإسرائيل.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:41 PM

مقتل جندي إسرائيلي بحجر أصاب رأسه في الضفة الغربية

ينتمي لوحدة القوات الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,978

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي بحجر ألقي على رأسه من فوق أحد الأسطح، خلال عملية لتنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية اليوم (الثلاثاء).

وأوضح جيش الاحتلال، أن الجندي يبلغ من العمر 21 عامًا، وأصيب في الرأس جراء إلقاء الحجر عليه من فوق السطح في قرية يعبد قرب جنين أثناء انسحاب وحدة القوات الخاصة، التي ينتمي لها بعد اعتقال أربعة فلسطينيين، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، ذكر المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أن "الأربعة الذين اعتقلوا في يعبد ألقوا في السابق حجارة على سيارات إسرائيلية على طريق قريب وارتكبوا مخالفات أمنية أخرى".

وجاء هذا الحادث بعد فترة هدوء نسبي في الضفة الغربية، بعد أن قيد الفلسطينيون والإسرائيليون الحركة وتعاون الجانبان بقدر ما في الاستجابة لأزمة كورونا.

غير أن التوتر بدأ يظهر من جديد، إذ يؤدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية الجديدة اليمين الخميس المقبل، ويتضمن جدول أعمال الحكومة احتمال إعلان السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية، بما يعني ضم هذه الأراضي لإسرائيل.

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