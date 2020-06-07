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بالتعاون مع لوكهيد مارتن.. السعودية تصنع نظام قمر صناعي أرضياً جديداً

النظام يدعم خدمات اتصالات الحزمة النقطية المتطورة والنطاق العريض التجارية

تعمل السعودية وشركة لوكهيد مارتن على تطوير نظام أرضي جديد للتحكم في القمر الصناعي السعودي (SGS-1) الذي تم إطلاقه وتشغيله العام الماضي بنجاح.

وستقوم الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (TAQNIA) وشركة لوكهيد مارتن بتطوير ونشر الجزء الأرضي الجديد للعمليات الآمنة والتجارية للقمر الصناعي (SGS-1).

ووفقاً لتقرير (cbnme) فإن النظام الأرضي يدعم خدمات اتصالات الحزمة النقطية المتطورة (Ka-band) وخدمات النطاق العريض التجارية، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الآمنة الخاصة بالسعودية، وسيتم نشر النظام على مرحلتين، حيث سيتم تشغيل النظام التجاري الأولي عبر الإنترنت في أواخر العام الجاري، ويتبعه نظام الاتصالات الآمنة الذي صممته شركة لوكهيد مارتن.

وقال جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السعودية: إن النظام الأرضي الفضائي الحديث سيساعد المملكة العربية السعودية على الاستفادة الكاملة من القدرات المتقدمة للقمر الصناعي السعودي (SGS-1) ورعاية المواهب الهندسية السعودية المتنامية.

وأضاف: "سيسمح هذا النظام أيضاً بدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والمستقبلية، مما يزيد من الأمن والمرونة في حماية المواطنين السعوديين".

السعودية القمر الصناعي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون مع لوكهيد مارتن.. السعودية تصنع نظام قمر صناعي أرضياً جديداً
سبق

تعمل السعودية وشركة لوكهيد مارتن على تطوير نظام أرضي جديد للتحكم في القمر الصناعي السعودي (SGS-1) الذي تم إطلاقه وتشغيله العام الماضي بنجاح.

وستقوم الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (TAQNIA) وشركة لوكهيد مارتن بتطوير ونشر الجزء الأرضي الجديد للعمليات الآمنة والتجارية للقمر الصناعي (SGS-1).

ووفقاً لتقرير (cbnme) فإن النظام الأرضي يدعم خدمات اتصالات الحزمة النقطية المتطورة (Ka-band) وخدمات النطاق العريض التجارية، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الآمنة الخاصة بالسعودية، وسيتم نشر النظام على مرحلتين، حيث سيتم تشغيل النظام التجاري الأولي عبر الإنترنت في أواخر العام الجاري، ويتبعه نظام الاتصالات الآمنة الذي صممته شركة لوكهيد مارتن.

وقال جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السعودية: إن النظام الأرضي الفضائي الحديث سيساعد المملكة العربية السعودية على الاستفادة الكاملة من القدرات المتقدمة للقمر الصناعي السعودي (SGS-1) ورعاية المواهب الهندسية السعودية المتنامية.

وأضاف: "سيسمح هذا النظام أيضاً بدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والمستقبلية، مما يزيد من الأمن والمرونة في حماية المواطنين السعوديين".

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
03:01 PM

بالتعاون مع لوكهيد مارتن.. السعودية تصنع نظام قمر صناعي أرضياً جديداً

النظام يدعم خدمات اتصالات الحزمة النقطية المتطورة والنطاق العريض التجارية

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خالد علي - جدة
1
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تعمل السعودية وشركة لوكهيد مارتن على تطوير نظام أرضي جديد للتحكم في القمر الصناعي السعودي (SGS-1) الذي تم إطلاقه وتشغيله العام الماضي بنجاح.

وستقوم الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (TAQNIA) وشركة لوكهيد مارتن بتطوير ونشر الجزء الأرضي الجديد للعمليات الآمنة والتجارية للقمر الصناعي (SGS-1).

ووفقاً لتقرير (cbnme) فإن النظام الأرضي يدعم خدمات اتصالات الحزمة النقطية المتطورة (Ka-band) وخدمات النطاق العريض التجارية، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الآمنة الخاصة بالسعودية، وسيتم نشر النظام على مرحلتين، حيث سيتم تشغيل النظام التجاري الأولي عبر الإنترنت في أواخر العام الجاري، ويتبعه نظام الاتصالات الآمنة الذي صممته شركة لوكهيد مارتن.

وقال جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السعودية: إن النظام الأرضي الفضائي الحديث سيساعد المملكة العربية السعودية على الاستفادة الكاملة من القدرات المتقدمة للقمر الصناعي السعودي (SGS-1) ورعاية المواهب الهندسية السعودية المتنامية.

وأضاف: "سيسمح هذا النظام أيضاً بدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والمستقبلية، مما يزيد من الأمن والمرونة في حماية المواطنين السعوديين".

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