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الحصيني عن طقس الخميس: شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة

قال: العظمى في الشرقية والمدينة تقترب من الـ50 وفي الرياض تصل 47 درجة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء حارة تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق؛ فالرياض ومكة والقصيم العظمى من "44" إلى "47" درجة مئوية؛ بينما شمال الشرقية والصمان والمدينة يُتوقع أن تقترب من الخمسين درجة مئوية؛ فيما حائل والجوف والشمالية وتبوك ونجران وجازان تتراوح من "39" إلى "44" مئوية، والمصائف من "25 إلى 33".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني عن طقس الخميس: شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء حارة تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق؛ فالرياض ومكة والقصيم العظمى من "44" إلى "47" درجة مئوية؛ بينما شمال الشرقية والصمان والمدينة يُتوقع أن تقترب من الخمسين درجة مئوية؛ فيما حائل والجوف والشمالية وتبوك ونجران وجازان تتراوح من "39" إلى "44" مئوية، والمصائف من "25 إلى 33".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:51 AM

الحصيني عن طقس الخميس: شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة

قال: العظمى في الشرقية والمدينة تقترب من الـ50 وفي الرياض تصل 47 درجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,640

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء حارة تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق؛ فالرياض ومكة والقصيم العظمى من "44" إلى "47" درجة مئوية؛ بينما شمال الشرقية والصمان والمدينة يُتوقع أن تقترب من الخمسين درجة مئوية؛ فيما حائل والجوف والشمالية وتبوك ونجران وجازان تتراوح من "39" إلى "44" مئوية، والمصائف من "25 إلى 33".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).

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