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الصحة: إجراء صحي جديد (أسورة "تطمّن" الذكية) للمواطنين العائدين للمملكة

أعلنت الصحة أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأسورة "تطمّن" الذكية والتي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري, وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.

وأبانت أنه سيتم متابعتهم بالاتصال يومياً من قبل الصحة والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم في حال عدم التزامهم. لافتةً أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: إجراء صحي جديد (أسورة "تطمّن" الذكية) للمواطنين العائدين للمملكة
سبق

أعلنت الصحة أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأسورة "تطمّن" الذكية والتي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري, وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.

وأبانت أنه سيتم متابعتهم بالاتصال يومياً من قبل الصحة والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم في حال عدم التزامهم. لافتةً أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:30 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:33 AM

الصحة: إجراء صحي جديد (أسورة "تطمّن" الذكية) للمواطنين العائدين للمملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
12,700

أعلنت الصحة أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأسورة "تطمّن" الذكية والتي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري, وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.

وأبانت أنه سيتم متابعتهم بالاتصال يومياً من قبل الصحة والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم في حال عدم التزامهم. لافتةً أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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