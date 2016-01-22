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مصادر قبلية: إصابة محمد علي الحوثي خلال وجوده في عمران

تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة

كشفت مصادر يمنية عن إصابة محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية لدى المليشيات الحوثية الإرهابية اليوم، إصابة بالغة فيما تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة.

ولم يتم الكشف عن سبب الحادث المؤدي إلى الإصابة خصوصاً أنه كان في مركبة يستقلها وظهرت صور لمركبته قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحادث.

وتفصيلاً، نقلت مواقع يمنية عن مصادر قبلية مطلعة على حد وصفها، أن رئيس ما يسمى اللجنة الثورة العليا المدعو محمد علي الحوثي، تعرض لانقلاب سيارته في منطقة بني غثيمة بني صريم بمحافظة عمران، وتم إسعافه إلى حوث ومنها إلى صعدة وكان جريحاً ولا يُعلم مدى إصابته ومصيره حتى الآن.

ولم تكشف المواقع عن سبب الانقلاب الذي تعرض له في حين أن الحوثي يعد المطلوب رقم 3 لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث سبق وأن قتل المطلوب رقم 2 المدعو صالح الصماد بالإضافة لعدد من ذات القائمة بضربات لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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مصادر قبلية: إصابة محمد علي الحوثي خلال وجوده في عمران
سبق

كشفت مصادر يمنية عن إصابة محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية لدى المليشيات الحوثية الإرهابية اليوم، إصابة بالغة فيما تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة.

ولم يتم الكشف عن سبب الحادث المؤدي إلى الإصابة خصوصاً أنه كان في مركبة يستقلها وظهرت صور لمركبته قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحادث.

وتفصيلاً، نقلت مواقع يمنية عن مصادر قبلية مطلعة على حد وصفها، أن رئيس ما يسمى اللجنة الثورة العليا المدعو محمد علي الحوثي، تعرض لانقلاب سيارته في منطقة بني غثيمة بني صريم بمحافظة عمران، وتم إسعافه إلى حوث ومنها إلى صعدة وكان جريحاً ولا يُعلم مدى إصابته ومصيره حتى الآن.

ولم تكشف المواقع عن سبب الانقلاب الذي تعرض له في حين أن الحوثي يعد المطلوب رقم 3 لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث سبق وأن قتل المطلوب رقم 2 المدعو صالح الصماد بالإضافة لعدد من ذات القائمة بضربات لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:33 PM

مصادر قبلية: إصابة محمد علي الحوثي خلال وجوده في عمران

تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
5,476

كشفت مصادر يمنية عن إصابة محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية لدى المليشيات الحوثية الإرهابية اليوم، إصابة بالغة فيما تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة.

ولم يتم الكشف عن سبب الحادث المؤدي إلى الإصابة خصوصاً أنه كان في مركبة يستقلها وظهرت صور لمركبته قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحادث.

وتفصيلاً، نقلت مواقع يمنية عن مصادر قبلية مطلعة على حد وصفها، أن رئيس ما يسمى اللجنة الثورة العليا المدعو محمد علي الحوثي، تعرض لانقلاب سيارته في منطقة بني غثيمة بني صريم بمحافظة عمران، وتم إسعافه إلى حوث ومنها إلى صعدة وكان جريحاً ولا يُعلم مدى إصابته ومصيره حتى الآن.

ولم تكشف المواقع عن سبب الانقلاب الذي تعرض له في حين أن الحوثي يعد المطلوب رقم 3 لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث سبق وأن قتل المطلوب رقم 2 المدعو صالح الصماد بالإضافة لعدد من ذات القائمة بضربات لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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