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"المياه" تنفذ مشاريع للصرف الصحي بجدة بأكثر من ملياري ريال

في إطار جهودها لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع الضرر البيئي

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً لشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة خلال عامي (2019م - 2020م)، لتعزيز منظومة خدمات المياه التي تقدمها لعملائها، وتحسين كفاءتها التشغيلية ورفع الضرر البيئي.

وذكر رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الأحياء المستفيدة بلغت 33 حياً بمحافظة جدة شملت: أحياء العزيزية (8 و9 و10 و11)، أحياء النسيم (1 و2 و3)، حي الأندلس وحي الروضة، أحياء الفيحاء (1 و2 و3 و4) واحياء الورود (1 و2 و3) وحي الثغر (4) وحي الجامعة (3)، حي بني مالك (3)، أحياء الرحاب وحي مشرفة، حي الخالدية (1)، حي العليا، وحي النور، حي الصفا (4)، حي السنابل، حي الهدى الجنوبي، الأجزاء المتبقية من حي السلامة، منطقة كيلو14 (المنتزهات)، ومنطقة كيلو 13 (المنتزهات)، مخطط بن حمد، منطقة الكيلو 11 - شمال جنوب غرب حي المنتزهات، أجزاء من حي الفيصلية.

وقال "الغامدي": المشاريع المنفذة والمشغلة تضمنت مد شبكات بأطوال بلغت 130 كيلومتراً، كما تم تنفيذ قرابة 16 ألف توصيلة منزلية لربط عقارات تلك الأحياء بشبكة الصرف الصحي من خلال تلك المشاريع، وذلك بتكلفة تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ريال، وهذه المشاريع خدمت ورفعت الضرر البيئي عن أكثر من 300 ألف نسمة.

وأضاف أنه استكمالاً لخطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات الصرف الصحي وزيادة رقعة التغطية فقد تم الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة بلغت 10 مشاريع يجري العمل على استكمالها، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلو متراً وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال وذلك لتغطية وخدمة 26 حيا إضافيا بمحافظة جدة لتنفيذ 10 آلاف توصيلة منزلية جديدة لربط عقاراتها بشبكة الصرف الصحي تشمل الاحياء التالية: حي الجوهرة وحي الروابي وحي الفاروق وحي الشفا وجزء من حي الأمير عبدالمجيد، حي الحمراء(1)، حي الرويس (3) وأجزاء متبقية من حي مشرفة وكامل الواجهة البحرية بحي الشاطئ، وأحياء النعيم (1 و2 و3 و4)، حي السليمانية وحي الفيحاء5 وحي جامعة الملك عبدالعزيز، احياء ابرق الرغامة (1 و2 و4 و5)، مخطط المساعد، حي مدائن الفهد 4 (الوزيرية الجديدة)، أحياء البساتين (1 و2 و3) وحي النزهة وأجزاء من حي الربوة ذلك لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة إضافية

وذكر رئيس القطاع الغربي أن الشركة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريع الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها وبرامج مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" تنفذ مشاريع للصرف الصحي بجدة بأكثر من ملياري ريال
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً لشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة خلال عامي (2019م - 2020م)، لتعزيز منظومة خدمات المياه التي تقدمها لعملائها، وتحسين كفاءتها التشغيلية ورفع الضرر البيئي.

وذكر رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الأحياء المستفيدة بلغت 33 حياً بمحافظة جدة شملت: أحياء العزيزية (8 و9 و10 و11)، أحياء النسيم (1 و2 و3)، حي الأندلس وحي الروضة، أحياء الفيحاء (1 و2 و3 و4) واحياء الورود (1 و2 و3) وحي الثغر (4) وحي الجامعة (3)، حي بني مالك (3)، أحياء الرحاب وحي مشرفة، حي الخالدية (1)، حي العليا، وحي النور، حي الصفا (4)، حي السنابل، حي الهدى الجنوبي، الأجزاء المتبقية من حي السلامة، منطقة كيلو14 (المنتزهات)، ومنطقة كيلو 13 (المنتزهات)، مخطط بن حمد، منطقة الكيلو 11 - شمال جنوب غرب حي المنتزهات، أجزاء من حي الفيصلية.

وقال "الغامدي": المشاريع المنفذة والمشغلة تضمنت مد شبكات بأطوال بلغت 130 كيلومتراً، كما تم تنفيذ قرابة 16 ألف توصيلة منزلية لربط عقارات تلك الأحياء بشبكة الصرف الصحي من خلال تلك المشاريع، وذلك بتكلفة تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ريال، وهذه المشاريع خدمت ورفعت الضرر البيئي عن أكثر من 300 ألف نسمة.

وأضاف أنه استكمالاً لخطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات الصرف الصحي وزيادة رقعة التغطية فقد تم الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة بلغت 10 مشاريع يجري العمل على استكمالها، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلو متراً وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال وذلك لتغطية وخدمة 26 حيا إضافيا بمحافظة جدة لتنفيذ 10 آلاف توصيلة منزلية جديدة لربط عقاراتها بشبكة الصرف الصحي تشمل الاحياء التالية: حي الجوهرة وحي الروابي وحي الفاروق وحي الشفا وجزء من حي الأمير عبدالمجيد، حي الحمراء(1)، حي الرويس (3) وأجزاء متبقية من حي مشرفة وكامل الواجهة البحرية بحي الشاطئ، وأحياء النعيم (1 و2 و3 و4)، حي السليمانية وحي الفيحاء5 وحي جامعة الملك عبدالعزيز، احياء ابرق الرغامة (1 و2 و4 و5)، مخطط المساعد، حي مدائن الفهد 4 (الوزيرية الجديدة)، أحياء البساتين (1 و2 و3) وحي النزهة وأجزاء من حي الربوة ذلك لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة إضافية

وذكر رئيس القطاع الغربي أن الشركة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريع الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها وبرامج مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
03:48 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:54 PM

"المياه" تنفذ مشاريع للصرف الصحي بجدة بأكثر من ملياري ريال

في إطار جهودها لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع الضرر البيئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً لشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة خلال عامي (2019م - 2020م)، لتعزيز منظومة خدمات المياه التي تقدمها لعملائها، وتحسين كفاءتها التشغيلية ورفع الضرر البيئي.

وذكر رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الأحياء المستفيدة بلغت 33 حياً بمحافظة جدة شملت: أحياء العزيزية (8 و9 و10 و11)، أحياء النسيم (1 و2 و3)، حي الأندلس وحي الروضة، أحياء الفيحاء (1 و2 و3 و4) واحياء الورود (1 و2 و3) وحي الثغر (4) وحي الجامعة (3)، حي بني مالك (3)، أحياء الرحاب وحي مشرفة، حي الخالدية (1)، حي العليا، وحي النور، حي الصفا (4)، حي السنابل، حي الهدى الجنوبي، الأجزاء المتبقية من حي السلامة، منطقة كيلو14 (المنتزهات)، ومنطقة كيلو 13 (المنتزهات)، مخطط بن حمد، منطقة الكيلو 11 - شمال جنوب غرب حي المنتزهات، أجزاء من حي الفيصلية.

وقال "الغامدي": المشاريع المنفذة والمشغلة تضمنت مد شبكات بأطوال بلغت 130 كيلومتراً، كما تم تنفيذ قرابة 16 ألف توصيلة منزلية لربط عقارات تلك الأحياء بشبكة الصرف الصحي من خلال تلك المشاريع، وذلك بتكلفة تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ريال، وهذه المشاريع خدمت ورفعت الضرر البيئي عن أكثر من 300 ألف نسمة.

وأضاف أنه استكمالاً لخطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات الصرف الصحي وزيادة رقعة التغطية فقد تم الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة بلغت 10 مشاريع يجري العمل على استكمالها، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلو متراً وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال وذلك لتغطية وخدمة 26 حيا إضافيا بمحافظة جدة لتنفيذ 10 آلاف توصيلة منزلية جديدة لربط عقاراتها بشبكة الصرف الصحي تشمل الاحياء التالية: حي الجوهرة وحي الروابي وحي الفاروق وحي الشفا وجزء من حي الأمير عبدالمجيد، حي الحمراء(1)، حي الرويس (3) وأجزاء متبقية من حي مشرفة وكامل الواجهة البحرية بحي الشاطئ، وأحياء النعيم (1 و2 و3 و4)، حي السليمانية وحي الفيحاء5 وحي جامعة الملك عبدالعزيز، احياء ابرق الرغامة (1 و2 و4 و5)، مخطط المساعد، حي مدائن الفهد 4 (الوزيرية الجديدة)، أحياء البساتين (1 و2 و3) وحي النزهة وأجزاء من حي الربوة ذلك لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة إضافية

وذكر رئيس القطاع الغربي أن الشركة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريع الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها وبرامج مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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